Bajan otra vez a Alan Rangel; Luis Gastélum y Gerardo Carrillo, ponchadores

Después de su única actuación en su cuarta convocatoria a Grandes Ligas en lo que va del actual recorrido, los Filis de Filadelfia regresaron a su sucursal AAA, Lehigh Valley, al lanzador Alan Rangel (0-3, 5.88).Después de su única actuación en su cuarta convocatoria a Grandes Ligas en lo que va del actual recorrido, los Filis de Filadelfia regresaron a su sucursal AAA, Lehigh Valley, al lanzador Alan Rangel (0-3, 5.88).

CIUDAD DE MÉXICO._ Después de su única actuación en su cuarta convocatoria a Grandes Ligas en lo que va del actual recorrido, los Filis de Filadelfia regresaron a su sucursal AAA, Lehigh Valley, al lanzador Alan Rangel (0-3, 5.88).

Rangel admitió seis imparables y tres carreras limpias, ponchó a tres y concedió una base por bolas en dos entradas y dos tercios contra los Cardenales de San Luis, en su séptima actuación este año en las Mayores.

Los Filis no han dejado de confiar en el nativo de Hermosillo, pero hasta ahora por periodos cortos, posterior a su debut en el Big Show en 2025, cuando participó en cinco cotejos en la faceta de relevista y compiló 0-0, un rescate y 2.45 en carreras limpias admitidas.

CON un saldo blanco, la Liga Mexicana se hizo de la vista gorda de la zacapela del martes por la noche en Oaxaca entre los Diablos Rojos y los Guerreros, en el flamante estadio YU’VA que, dicho sea de paso, no lo llenan desde su inauguración el 23 de mayo.

Cuentan que los pleitos entre hermanos suelen ser a veces los más violentos, pero pingos y zapotecos sólo tuvieron “rounds de tanteo” en la gresca provocada por un humeante chocolate de Trevor Bauer al shortstop local Jorge Flores.

Bauer festejó como mandan los cánones en tiempos de cristal; Flores se sintió agraviado y tras un breve intercambio de miradas desafiantes y señales obscenas, las bancas se vaciaron acorde a la ortodoxia beisbolera.

Lo más curioso fue que mientras en el campo se armó la “batahola”, alias alboroto, Trevor Bauer se escondió tras la pianola como en la tertulia de Salvador Flores, interpretada por Pedro Infante, observando desde la caseta con una toalla en las manos.

TRES de tres: El novato de los Cardenales de San Luis, Luis Enrique Gastélum (2-2, 6.89) sacó por la vía del ponches cinco de sus últimos siete outs, en dos relevos en blanco contra los Filis de Filadelfia. Ayer se encargó de bajar la cortina con un inning perfecto en que ponchó a dos, en un triunfo 6x1.

Gerardo Carrillo (2-2, 0.71) se lució el miércoles en una causa perdida de los Diamondbacks de Arizona (4) ante los Rockies de Colorado (6). Colgó dos argollas, toleró un hit, recetó cuatro chocolates y caminó a uno.

Jonathan Aranda (.285, 15, 73) va de 44-14 (.318) con un jonrón, un doble, 8 impulsadas y 7 anotadas en sus últimos 10 cotejos, en tanto los Rays de Tampa Bay han hilvanado 9 victorias para incrementar su delantera como punteros de la división Este.

LOS Algodoneros de Unión Laguna son los únicos de los 12 equipos en los playoffs de la Liga Mexicana que no tienen a nadie nacido en México en el orden al bate del diario, aunque presumen mucho al México americano, Nick Torres.

Los Bravos de León sólo cuentan con el segunda base ex bigleaguer Esteban Quiroz; los Toros de Tijuana, con el camarero Isaac Rodríguez; los Caliente de Durango utilizan al joven campocorto Víctor Márquez; los Charros de Jalisco, a Mateo Gil, que trae pasaporte de USA y, ocasionalmente, al cátcher Alfredo Hurtado; y los Pericos de Puebla ponen de “cuña” a los importados Sebastián Elizalde y Shamar Leyva.

En contraparte, los Acereros de Monclova traen a cuatro: Juan Mora, Rodolfo Amador, Leonardo Heras y José Heberto Félix; los Diablos Rojos a Carlos Sepúlveda, Julián Ornelas y Juan Carlos Gamboa; los Piratas de Campeche a Jesús Fabela, Emmanuel Ávila y Fernando Flores y los Olmecas de Tabasco a Luis González, Agustín Ruiz y Alan Espinoza, además de Jason Atondo que se perdió la recta final del rol regular debido a una lesión.