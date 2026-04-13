CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rockies de Colorado enviaron de regreso a Valente Bellozo (0-1, 7.59) a la sucursal AAA, Isotopos de Albuquerque, después de una labor de 9 hits, incluido tres jonrones, y 9 carreras en dos relevos (4.2), posterior a una buena salida.

Fue el 3 de abril contra los Filis de Filadelfia cuando el derecho lució en una actuación de un hit y una anotación en seis innings en que ponchó a siete y otorgó un boleto, aunque en una causa perdida.

Sin embargo, las cosas resultaron diferentes frente a los Padres de San Diego, el 9 y 12 de abril, sufriendo el revés en la primera en apenas un tercio de inning (1h, 4c, 2bb) en el Petco Park de la ciudad del sur de California.

Aunque la lógica de que Bellozo no estaría disponible en los próximos días, tras un trabajo de 90 lanzamientos, incidió más para su retorno a la finca en la Liga de la Costa del Pacífico, donde previo a su ascenso no tenía decisión, con Era de 9.00, en una aparición.

LOS Sultanes de Monterrey serán el equipo de la Liga Mexicana con más tiempo de preparación física rumbo a una campaña, un total de 51 días netos, la más extensa en la vida útil del equipo que data de 1939. Arrancaron el 23 de febrero con el pendiente de dos juegos amistosos del 23 y 24 de marzo contra los Gigantes en el Oracle Park de San Francisco, incluida vista al mar, y desde entonces no han parado.

Parece una exageración porque ni los japoneses que son tan meticulosos ensayan tanto, pero ya se verá si los trabajos forzados dirigidos por su nuevo manager, el venezolano Henry Blanco, da los frutos esperados por la organización que no festeja un título desde el experimento de 2018, cuando se coronaron en el segundo torneo de esa inédita zafra.

A propósito, corre la cuenta regresiva en la centenaria LMB y su necedad de convertirla en un reducto de la “Legión Extranjera”, como la de los franceses que reclutaban mercenarios de todo el mundo.

La edición 101 despegará el jueves 16 de abril con el choque único entre los bicampeones Diablos Rojos y los Piratas de Campeche, en el estadio Alfredo Harp Helu. Alo día siguiente habrá acción para los otros 18 equipos.

OBSERVACIONES: Ayer en Filadelfia, los Filis hicieron “talco” la humanidad de Javier Assad (1-1, 8.15) con una avalancha de 11 imparables y 9 carreras limpias en poco más de cuatro innings. Esperemos que el manager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, le conceda crédito por su sólida actuación contra los Rays de Tampa Bay, la semana pasada.

El México-americano, Patrick Sandval, iniciará hoy su rehabilitación en la finca AAA de los Medias Rojas de Boston, Worcester. No lanza en Grandes Ligas desde el 26 de junio del 2024 debido a una operación “Tommy John” pagada por el seguro y/o Angelinos de Anaheim. A pesar de eso, los Medias Rojas lo firmaron por dos años y 18.5 millones de dólares al zurdo, en un acuerdo que expira en 2026.

UN día como hoy, en 1976 - En el sexto inning de la derrota por 6-5 ante los Cachorros de Chicago, Dave Kingman, de los Mets de Nueva York, conectó lo que se considerará ampliamente como el jonrón más largo jamás conectado en Wrigley Field, estimado en 600 pies en muchos de los relatos de prensa del día siguiente, con el supuesto “periódico de referencia” llegando a estimar hasta 630.

En 2001: Al anotar en su juego número 175 consecutivo, los Rojos de Cincinnati establecieron un récord moderno de la Liga Nacional al no ser blanqueados por ningún oponente. Casualmente, para romper el récord, Cincinnati venció a Al Leiter y a los Mets de Nueva York por 1-0, el último lanzador y equipo en blanquear a la franquicia.

Estas son las mañanitas para Greg Maddux (60), Grey Myers (60), Boi Rodríguez (60), Brad Ausmus (57), Steve Avery (56) y Carlos Pérez (55). Hoy cumplirían años Eduardo Orvañanos (1913-2001), Marvin Miller (1917-2022), Alonzo Perry (1922-1982) y Pete Rose (1941-2024).

-“He aprendido a no intentar convencer a nadie”.- José Saramago.

EN seguidillas.- Los Astros de Houston sufrieron en Seattle su octava derrota consecutiva, 6-2, víctimas de Josh Naylor, un carabinero que entró a la jornada diurna del lunes promediando .121 sin jonrones y 2 empujadas y que ayer tuvo dos bambinazos y 5 impulsadas... Cubriendo la tercera base de los texanos, Isaac Paredes (.250, 0, 6), de 4-1, pero con la pólvora mojada en el renglón de los cuadrangulares (44-0)... En Tijuana prometen hoy ruido de altos decibeles en la presentación de Justin Turner, quien a decir de algunos “neófitos digitales”, marcará un antes y después en la LMB y en el béisbol mexicano. Todo por afanes mercadológicos o desconocimiento de la historia.