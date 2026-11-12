Bandazos de Trevor Bauer en la LIDOM; Albert Pujols, 25 años en la cima

Trevor Bauer (0-1, 4.70) no la está pasando bien en la Liga Dominicana. Perdió su primera decisión en tres apariciones con las Estrellas Orientales, explotando en el primer episodio, ante los Leones del Escogido.

CIUDAD DE MÉXICO.- Trevor Bauer (0-1, 4.70) no la está pasando bien en la Liga Dominicana. Perdió su primera decisión en tres apariciones con las Estrellas Orientales, explotando en el primer episodio, ante los Leones del Escogido.

Una breve actuación sin atenuantes para el ex bigleaguer ni siquiera por el hecho de que sólo dos de las cinco carreras que permitió fueron limpias, ya que en dos tercios le pegaron 4 imparables y concedió dos bases por bolas.

Las Estrellas (8-11), que se han rezagado en un escenario en el que califican cuatro de seis contendientes al “Round Robin”, esperan para los próximos días a Robinson Canó, tras su desacuerdo contractual durante la temporada baja con los Tomateros de Culiacán.

Otro de los desterrados de MLB, el cubano Yasiel Puig (.400, 0, 2), pinta para convertirse en una de las atracciones en la recién inaugurada Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, enrolado con los Senadores de San Juan.

El verano anterior, el ex Dodger no terminó su compromiso en la Liga de Corea del Sur donde son de mecha corta con sus extranjeros, acorde a los salarios que son los más altos en el mundo de la pelota después de MLB y Japón. Rindiendo para Kiwoom Héroes, Puig promediaba .212 con 6 cuadrangulares y 20 impulsadas cuando lo cortaron.

El antillano del genio disparejo ya ha jugado en todos los circuitos invernales, excepto la Liga Mexicana del Pacífico. Hace un par de años fue anunciado por Águilas de Mexicali, pero nunca apareció.

EL mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, ya había ganado su tercer trofeo consecutivo a Mánager del Año en la Liga Nacional, algo que ninguno de sus colegas de ayer y hoy han conseguido, cuando su equipo conquistó su primera Serie Mundial el 29 de octubre a costillas de los Rays de Tampa Bay. ¿Cómo fue eso?

Todos sabemos que los periodistas votan para elegir a los ganadores de los premios anuales al finalizar el calendario regular y las 103 victorias de los Cerveceros le garantizaron el trofeo al piloto activo de mayor edad en el Big Show con 67 años.

La diferencia en relación con sus éxitos de 2024 y 2025 es que ahora pasará el receso sin el sabor agridulce que le dejaron las tempraneras eliminaciones contra los Dodgers de Los Ángeles en la serie de campeonato y los Mets de Nueva York en la “Wild Card”, respectivamente.

Murphy, por cierto, se enteró de su nombramiento postrado en la cama de un hospital horas más tarde de ser sometido a una operación en una cadera que le urgía y que había postergado debido al ajetreo de una larga campaña.

UN día como hoy en 2001: Un año después de jugar beisbol de Clase A, Albert Pujols —quien registró un promedio de bateo de .329, con 37 jonrones y 130 carreras impulsadas— fue nombrado Novato del Año de la Liga Nacional por la BBWAA.

El jugador de primer año de los Cardenales de San Luis estableció récords para novatos de la Liga Nacional en carreras impulsadas, bases totales (360) y batazos de más de una base (88); además, se quedó a un solo jonrón de igualar la marca para novatos de la Liga Nacional de 38 cuadrangulares, establecida por Frank Robinson en 1956 cuando militaba en los Rojos de Cincinnati.

Mañanitas para Jody Davis (70), Sammy Sosa (58) y Marcell Osuna (36). Hoy cumpliría años Leonardo Valenzuela (70), ex jardinero que falleció el 13 de enero de 2020 cuando era uno de los coaches de los Tomateros.

-“Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- El derecho de los Rockies de Colorado, Valente Bellozo, reapareció con los “Caballeros Águilas” de su ciudad natal, tirando cuatro innings en 5 hits y una carrera inmerecida a los Tomateros... Jesús Cruz (1-0, 6, 2.31) ha salvado en seis de ocho oportunidades, como reemplazo del líder histórico en rescates en la LMP, Jake Sánchez (3-0, 3.14), quién va muy bien como preparador en el bullpen de Mexicali. El mánager Roberto Vizcarra le dijo en la pretemporada lo que él quería y el veterano está cumpliendo con creces...