Clay Bellinger, su padre, era un utility en los Yanquis desde finales de los años 90 y ganó dos anillos de campeonato. Ahora, los Bombarderos del Bronx cuentan con su hijo para desempeñar un rol aun más destacado, después de adquirir al toletero zurdo de 29 años desde los Cachorros junto con dinero en efectivo en un canje por el lanzador derecho Cody Poteet.

Bellinger estaba en un vuelo a Atlanta cuando se concretó el cambio el miércoles, aunque no fue una sorpresa. Según el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, Bellinger había estado presionando detrás de bambalinas para tener la oportunidad de vestir el uniforme a rayas.

“Es alguien que quiere estar aquí”, destacó Cashman. “Lo he estado escuchando durante mucho tiempo. Incluso su agente, Scott Boras, me decía, ‘¿Puedes traerlo aquí? Me está volviendo loco. Quiere ser un Yankee’. Pero ésa no fue la razón por la que lo hice; al final, lo hice porque él encaja en nuestro equipo”.

Cuando le preguntaron por qué jugar para los Yankees era tan atractivo, Bellinger respondió lo siguiente: “En la vida, una carrera en el béisbol es corta. Tengo la oportunidad de jugar para una de las mejores franquicias de todos los deportes. Sabía que había interés y quería aprovechar la oportunidad. Me alegra de que todo haya salido bien”.