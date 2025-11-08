Bellozo, Gallegos y Urías, también agentes libres

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta ayer eran seis los agentes libres mexicanos, entre ellos, el de la doble nacionalidad Alex Verdugo que no aparece en la lista oficial, pero que está disponible desde su salida de los Bravos de Atlanta, a principios de julio 2025.

Nadie esperaba que meses después de jugar la Serie Mundial con los Yanquis de Nueva York, Verdugo estuviera fuera de Grandes Ligas, pero es una realidad que no va con un hombre de apenas 29 años.

Los otros que quedaron a disposición en el mercado son José Urquidy, Valente Bellozo, Luis Urías, Joey Meneses y Giovanny Gallegos, quien lesionado del hombro, no lanzó en 2025 en las sucursales de los Dodgers de Los Ángeles.

EXTRAÑAN los aficionados de Culiacán a tres extranjeros que no repitieron en el actual ciclo y culpan a sus directiva supuestamente de negarles un aumento de sueldo.

Los aludidos son los carabineros Ruddy Martin (.229, 4, 16), Dwigth Smith Jr. (.301, 6, 26) y Christian Santana (.284, 8, 36) y el cerrador Steve Nogosek (1-1, 18, 1.39).

La fanaticada conocedora los cree tan caros que, suponemos por eso tampoco han sido contratados en las ligas de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

A quien los Tomateros ya tienen en filas es al relevista Víctor González, quien en los momentos de las definiciones en la agencia libre, aún pertenece a los Angelinos de Anaheim.

González habría llegado para sacarse la espina por su debut con los guindas en 2024-2025, cuando aparte de un flojo rendimiento (0-1, 8.44), emprendió la graciosa huida, presuntamente, reclamado por los Serafines.

UN día como hoy, en 1998: El legendario lanzador Jim “Catfish” Hunter anuncia que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Ese padecimiento ataca los nervios de la médula espinal y el cerebro, provocando la pérdida de la motricidad. Hunter fallecería el 9 de septiembre de 1999 a los 53 años.

Mañanitas para Jim Riggleman (73), Teodoro Higuera (68) y Joel Zumaya (41).

-“El que compra lo que no necesita se roba a si mismo”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Lesionados por doquier y uno que otro enfermo en la Liga Mexicana del Pacífico, cuyo final de la primera mitad está a la vuelta de la esquina, exactamente, el jueves 20 de noviembre... Temprano, quedaron fuera: Roberto Ramos (.300, 1, 3) y Jorge Flores (.300, 1, 6), de Guasave; José Cardona (.224, 0, 2) y Reivaj García, en Hermosillo, y Juan Carlos Gamboa (.345, 2, 6), con los Yaquis de Ciudad Obregón, entre los nacionales... Y dos importados que se las comían ardiendo: Leonys Martin (.268, 4, 7), de los Cañeros de Los Mochis, y Darrik Hall (.273, 3, 17), primera base de los Naranjeros que se encuentra en observación, tras sufrir un desmayo mientras pretendía entrar a la caja de bateo en Culiacán... Los Cañeros esperan para diciembre al jardinero, Justin Dean, campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, pero que ahora pertenece a los Gigantes de San Francisco.