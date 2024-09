“Lo que sí te puedo decir es que le deseo la mejor de las suertes a Julio, que pueda rectificar lo sucedido y corregir los temas que tiene que corregir en su vida personal. Le deseo la mejor de las suertes. Lo que tengo entendido es que él no puede participar con la selección. No me lo tomen todo a verdad, porque no estoy seguro”, comentó Benjamín Gil, mánager de la Selección Mexicana de Beisbol.

El lanzador culichi fue señalado por violencia familiar, lo que provocó que no pudiera continuar jugando con Dodgers de Los Ángeles en Grandes Ligas.

“Hay temas que están fuera de mi control y de mi opinión, que desconozco, no sé cómo está el tema legal. Me creo inteligente, pero en realidad no lo soy. En temas legales desconozco, no sé si hay temas legales en EU, en Los Ángeles, en California, sería irresponsable opinar con algo que no sé”, agregó el también mánager de los Charros de Jalisco.