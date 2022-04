En entrevista para la cadena ESPN, el ex ligamayorista comentó sobre la relación que tiene con la gran sensación de Grandes Ligas .

“Ha jugado todos los días, es el único jugador de nuestro equipo que ha estado todos los partidos. Ha estado como designado, no tiene la exigencia del lado de la defensiva diario, pero tiene que practicar el pitcheo, estudiar a todos los bateadores, los lanzadores por el lado de bateador, es mucho lo que se le pide a él físicamente y lo impresionante es que lo hace y lo hace bien.

“Muy padre (estar cerca de él) No habla mucho inglés, habla poco, lo suficiente para entender ciertas cosas. Cuando se trata del idioma del beisbol obvio nos entendemos. El año pasado tuve la oportunidad de tener un pítcher japonés en Mariachis, (Masaru) Nakamura, entonces en mi iPad tengo guardados algunos términos en japonés de pitcheo y se sorprendió cuando le decía, me dice, ¡y eso! De hecho, se conocen (él y Nakamura), jugaron juntos en Japón”, contó Benji Gil .

“Todos quieren tener éxito, pero no todos están dispuestos a trabajar para ese éxito. Él es muy estudioso, trabaja muy fuerte físicamente y tiene el talento. Tirar cien millas por hora es algo que pocos hacen y más como inicialista y no relevista de manera consistente, no se ve muy seguido, mucho menos uno que también batea”.

Gil, quien fue campeón como jugador con la franquicia de Angelinos en 2002, ve a un grupo con talento y potencial de pelear por la Serie Mundial esta temporada.

“Tenemos muy buenas posibilidades de aspirar llegar a la meta, todos se ponen la meta de llegar a ser campeones, unos tienen el talento, otros no. Nosotros sí lo tenemos. Ahora tendrán que darse las cosas dentro del terreno de juego, la armonía y química dentro del vestidor es muy importante y hay muy buena vibra, el beneficio es que las estrellas que tenemos son muy buenos seremos humanos y se prestan a ser buenos compañeros, eso será parte fundamental. Más que cualquier otra cosa es tener salud, porque en los últimos años eso ha sido un problema, se vio con Mike Trout, Rendón y el mismo Ohtani”, finalizó Gil.