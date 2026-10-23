Benjamín Gil también estará en la Serie Mundial... como comentarista

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 1903 en que se disputó la primera, los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en el segundo equipo protagonista de la Serie Mundial con la bandera de ambas ligas.

Los primeros fueron los Astros de Houston que en 2005 enfrentaron como monarcas de la Liga Nacional a los Medias Blancas que por cierto los barrieron y ya instalados en la Americana han estado en tres, ganando dos.

Para los Cerveceros, usted lo sabe, es su segundo clásico de otoño en una historia relativamente corta que data de 1970. En 1982 llegaron al clímax de una larga travesía y cayeron ante los Cardenales de San Luis. Ahora están de vuelta después de un trajinar que incluye la mudanza a la Liga Nacional en 1998.

Para ese año hubo un reacomodo de equipos obligado por los arribos de los Rays de Tampa Bay y Diamondbacks de Arizona. El antiguo dueño del club de Milwaukee y entonces comisionado de MLB, Bud Selig, avaló su cambio a la Nacional.

En todos esos años en el “viejo circuito” los Cerveceros fueron contendientes, pero sin alcanzar la meta lograda hace 44 años. Lo consiguieron ahora y pagando con la misma moneda a los Dodgers de Los Ángeles que en su versión 2025 les aplicaron la limpia.

Esos Cerveceros del 82 traían en su elenco a tres futuros inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, los bateadores Paul Molitor y Robin Yount y el lanzador Don Sutton que había rendido sus mejores campañas a los Dodgers.

APARTE de liberarlo para la próxima temporada de la Liga Mexicana, la directiva de los Charros de Jalisco permitió al mánager Benjamín Gil abandonar el mando un día antes del inicio de la Serie Mundial y lo que dure el evento, para que se integre a la cobertura del mismo de Televisa y TUDN.

El coach de banca Noé Muñoz se hizo cargo desde el tercer juego de la serie que perdieron en el estadio Panamericano con Águilas de Mexicali y continuará al frente hasta que Gil comente el último out del clásico.

Gil siempre ha sido muy relajado estando en funciones, pero en Jalisco ha tenido la vara alta, mucho más que en sus días y noches con los Tomateros de Culiacán. Eso no lo vislumbramos, ni por asomo, cuando tenga el timón de los Diablos Rojos a partir de la pretemporada de 2027. Apostamos a que saludará a sus nuevos pupilos desde el primer día.

EL presidente de la Liga Dominicana, Vitelio Mejía, dijo que hubo un acuerdo entre los Tomateros de Culiacán y las Estrellas Orientales sobre el caso del ex ligamayorista Robinson Canó, quien definitivamente no vendrá a la Liga Mexicana del Pacífico. Jugará con el equipo de toda su vida en la LIDOM.

“Yo creo que Robinson debería jugar con los Tomateros, pero parece que ellos perdieron interés”, declaró Mejía, dando por cerrado el asunto que empezó a hacer ruido desde el 18 de mayo pasado cuando los Tomateros anunciaron la contratación de Canó.

La firma del segunda base y bateador designado resultó una sorpresa para los conocedores del deporte rey en el Pacífico, no tanto para la mayoría de los neófitos en la materia que se “nutren” de lo que se escribe y dice en las redes y foros, donde a pesar de sus edad –recién ajustó 44 años—todavía lo consideran un fuera de serie, que lo fue, sin duda, en sus años mozos.

UN día como hoy en 1976- El ligamayorista Francisco Barrios recorrió la ruta para una blanqueada y los Naranjeros de Hermosillo derrotaron a los Ostioneros de Guaymas, 2x0, en su octava victoria consecutiva en el arranque de la campaña. Joe Patwa cargó con el revés.

En 1992 - Los Azulejos de Toronto Blue llevan el campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol fuera de los Estados Unidos por primera vez en la historia, al derrotar a los Bravos de Atlanta por 4 a 3 en 11 entradas, durante el sexto partido de la Serie Mundial.

Estas son las mañanitas para Ron Gardenhire (69), Arthur Rhodes (57), Omar Quintanilla (45), Eric Hosmer (37) y Rafael Devers (30). Aniversario luctuoso de Benjamín “Papelero” Valenzuela (1933-2018) y Andrés Ayón (1936-2021).

-“Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque exigen menos de si mismo”.- Hermann Hesse.

OBSERVACIONES: El yucateco Manuel Rodríguez seguirá en el dugout de los Rays de Tampa Bay como espectador en la Serie Mundial. Los monarcas de la Liga Americana hicieron un movimiento en el roster registrando al pitcher Garrett Cleavinger en lugar del también relevista, Brad Hopkins. El agarrón que se espera entre los Rays y los Cerveceros es el séptimo inédito en octubre en los pasados ocho años y primero desde 2024 en que chocarán los dos equipos con los mejores récords en sus ligas en el rol regular.

ENTRE suspensivos.- El México americano Daniel Martínez, a quien los Toros de Tijuana dieron seguimiento en su debut en la LMP con los Jaguares de Nayarit (2-1, 3.79), fue nombrado Pitcher del Año en la Liga Mexicana... El diestro compiló 7-1 y efectividad de 1.94 en 17 aperturas para los fronterizos que celebraron la conquista del banderín... Actualmente, el nativo de Fontana, California, de 28 años, juega en la Liga Dominicana para los Tigres de Licey (1-0, 1.80)... Entre sus colegas que superó Martínez, quien rindió como mexicano, sólo fue finalista un nativo, Luis Fernando Miranda, de los Guerreros de Oaxaca.