Blake Snell lanzó el domingo tres entradas de un juego simulado en las instalaciones de entrenamientos de los Gigantes, que fue un paso importante en la preparación del reinante ganador del Premio Cy Young para su primera campaña con el conjunto de San Francisco.

El piloto de la escuadra de la Bahía, Bob Melvin, informó que todavía no se ha determinado cuál será el próximo paso para el serpentinero. Snell, quien firmó un contrato de dos años y 62 millones de dólares el 19 de marzo con los Entrenamientos de Primavera en plena marcha, probablemente no esté listo para el Día Inaugural, debido a que todavía no tiene el suficiente volumen de trabajo para un abridor.

“Un contrato así a estas alturas no ocurre con tanta frecuencia, pero sabemos que Blake estará listo”, expresó el presidente de operaciones de beisbol de los Gigantes, Farhan Zaidi, cuando Snell fue presentado por el equipo el 20 de marzo.

Si Snell necesita un solo partido simulado más, el zurdo se proyectaría para debutar en la temporada regular la primera semana de abril contra los Dodgers en Los Ángeles o contra los Padres, su antiguo club, durante la primera estadía de los Gigantes en casa este año.