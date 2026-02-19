Bob Melvin regresa a los Atléticos como asistente especial

Tras cinco años lejos del verde y amarillo, Melvin regresa a la organización en un nuevo rol. El dirigente veterano ha sido contratado como asistente especial de operaciones de beisbol, anunció el club el jueves. Melvin fungirá como asesor de la directiva en asuntos de béisbol.

MESA._ El cariño de Bob Melvin por los Atléticos tiene raíces profundas. Comenzó cuando era niño y frecuentaba el Coliseo para animar a su héroe, Sal Bando, con los “Swingin’ A’s” de la década de los 1970, y fue creciendo cada vez más durante una etapa de 10 años, del 2011 al 2021, que lo vio dejar un legado como uno de los managers más ganadores de la franquicia.

Melvin, de 64 años, posee la segunda mayor cantidad de victorias (853) para un manager en la historia de los Atléticos, únicamente detrás del legendario Connie Mack, quien tiene el récord de la franquicia (3,582) tras guiar a los Atléticos de Filadelfia desde 1901 hasta 1950.

Durante sus 10 temporadas al mando de los Atléticos, Melvin llevó al equipo a seis postemporadas – tres títulos de la División Oeste de la Liga Americana y tres Comodines – y ganó dos premios al Manager del Año. Tras esa década de éxito, asumió como piloto de los Padres del 2022 al 2023, y luego dirigió a los Gigantes entre el 2024 y el 2025.

En general, Melvin ostenta un récord de por vida como dirigente de 1,678-1,588 en 22 temporadas, habiendo siendo también el Mánager del Año con los D-backs en el 2007.

