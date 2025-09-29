Bochy no dirigirá a los Rangers en el 2026; le ofrecen puesto en la gerencia

ARLINGTON._ Los Rangers de Texas anunciaron la noche del lunes que el club y el mánager Bruce Bochy han acordado mutuamente poner fin a su etapa como piloto de la organización. Se le ha ofrecido un puesto en la gerencia para continuar con los Rangers en calidad de asesor.

“Bruce Bochy es uno de los mejores managers en la historia del béisbol y siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los aficionados de los Rangers por haber traído el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia en 2023”, declaró Chris Young, presidente de operaciones de béisbol de los Rangers. “Boch le aportó clase y respeto a nuestro club en su regreso al dugout, y siempre estaremos orgullosos de haber sido parte de su carrera rumbo al Salón de la Fama. Estamos agradecidos por todo lo que le ha dado a la organización en las últimas temporadas y esperamos que pueda seguir impactando positivamente a los Rangers por muchos años más”.

Bochy, de 70 años, fue piloto de los Rangers durante tres temporadas, de 2023 a 2025, registrando marca de 249-237 (.512) y guiando al equipo al primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Sus 249 victorias con los Rangers lo colocan sexto en la lista histórica del club.

En su primera temporada al mando, Bochy llevó a Texas al título de la Serie Mundial en 2023, el primero en los 63 años de historia de la franquicia. Dirigió cuatro de las ocho series ganadas por los Rangers en postemporada, y sus 13 victorias en playoffs son la segunda mayor cifra en la historia del club, sólo detrás de las 18 de Ron Washington.

Bochy deja un récord como dirigente de por vida de 2252-2266 (.498) a lo largo de 28 temporadas y 4518 juegos dirigidos con San Diego (1995-2006), San Francisco (2007-2019) y Texas (2023-2025). Ocupa el sexto lugar en la historia de MLB con 2252 triunfos. En nueve presentaciones en postemporada como mánager, Bochy logró marca de 57-37 (.606) en 94 encuentros. Sus 57 victorias en playoffs son la cuarta mayor cantidad en la historia de MLB, y su porcentaje de victorias (.606) ocupa el tercer lugar entre los 38 managers con al menos cinco participaciones en postemporada, sólo por detrás de los miembros del Salón de la Fama Joe McCarthy (30-13, .698) y Sparky Anderson (34-21, .618).

Bochy ha llevado a sus equipos a nueve postemporadas, seis títulos divisionales, cinco banderines de liga y cuatro campeonatos de Serie Mundial. Fue campeón con los Gigantes de San Francisco (2010, 2012, 2014) y con los Rangers (2023), siendo uno de solo seis managers en la historia de MLB con al menos cuatro títulos de Serie Mundial: Joe McCarthy y Casey Stengel (7), Connie Mack (5), Walter Alston, Joe Torre y Bruce Bochy (4). También dirigió a los Padres de 1998 al título de la Liga Nacional y una presentación en el Clásico de Otoño. Desde 2010, los equipos de Bochy han ganado 15 de las últimas 16 series de postemporada en las que han participado.

Fue nombrado el 21 de octubre de 2022 como el vigésimo capataz de tiempo completo en la historia de los Rangers, y fue presentado oficialmente el 24 de octubre de ese año en una rueda de prensa en el Globe Life Field. Bochy fue el primer mánager en tomar el mando de los Rangers tras haber ganado previamente una Serie Mundial como dirigente. Su contrato era por tres años, cubriendo las temporadas 2023 a 2025.

Esta temporada marcó su quintuagésimo primer año en el beisbol profesional, desempeñándose como jugador, coach, piloto o asistente especial. El ex receptor jugó partes de nueve campañas en las Mayores con Houston (1978-80), Nueva York-Mets (1982) y San Diego (1983-87), antes de iniciar su carrera como coach tras retirarse como jugador al finalizar la temporada de 1988.