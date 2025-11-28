Botaron a ‘Willie’ Romero; Matías Carrillo al quite

CIUDAD DE MÉXICO.- Tucson Baseball Team, léase Víctor Cuevas Valenzuela, quitó ayer del timón a Wilfredo Romero (14-24), y puso al coach de primera base, Matías Carrillo, quien nuevamente aceptó el rol de “bombero”.

Ese era el papel del sinaloense con los Mayos de Navojoa, donde también tuvo sus inviernos como encargado desde el inicio en los proyectos de Cuevas que ahora separa al venezolano, sin remordimientos, a pesar de la inédita situación errante del equipo.

Carrillo ya dirigió anoche en Ciudad Obregón, encabezando el cuerpo técnico que acompañaba a Romero, quien se convirtió en el cuarto estratega separado, después de una complicada primera mitad (13-22) y perder en Guasave (1-2) en el arranque de la segunda.

Los otros mánagers despedidos en la temporada en curso son, por estricto orden de salida, Juan José Pacho (Mazatlán), Óscar Robles (Mexicali) y el también venezolano José Moreno (Guasave). Robles reemplazó a Moreno en el mando de los Algodoneros.

EN la Liga Mexicana del Pacífico no solo desaparecieron los promedios de .400, sino que entre los que suman los turnos legales apenas se completa el “top ten” con carabineros de .300, liderados por Ramón Ríos (.365), de los Tomateros de Culiacán.

Los detractores de la Arco, que son por montones en las redes, dicen que es por “baja calidad” de los bateadores, pretendiendo ignorar que en la LMP están los mejores nativos y extranjeros de la centenaria Liga Mexicana, repartidos en 10 clubes.

Uno de muchos ejemplos es el debutante Donny Sands, que promedió .318 con 14 jonrones y 61 producidas con los Charros de Jalisco. El americano iba de 38-3 (.079), sin extrabases, dos impulsadas y la friolera de 16 ponches con Tucson.

UN día como hoy, en 1975 - Dos figuras destacadas de los Orioles de Baltimore, con un total combinado de 24 Guantes de Oro, son honradas por última vez, Brooks Robinson y Paul Blair, incluidos en el equipo de fildeo de The Sporting News, mientras que los jardineros Garry Maddox y Fred Lynn ganan su primer premio.

En 1977- Alejo Ahumada tiró pelota de un hit, enfrentando a 27 bateadores, y los Ostioneros de Guaymas derrotaron a los Algodoneros de Guasave, 8x0. Juan de Dios Chávez conectó el único imparable a Ahumada, pero fue out en intento de robo para una labor casi perfecta.

Mañanitas para Mike Easler (75), Howard Johnson (65) y Mariano Rivera (56).

-“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto”.- Marie Curie.

ENTRE suspensivos.- En su quinta apertura con los Venados de Mazatlán, José Urquidy (1-1, 1.35), lidiará hoy con los Tomateros en el Teodoro Mariscal que no ha vuelto a reportar una asistencia de doble dígito (15,523) desde la noche inaugural... El bigleaguer lanzó seis innings en cada una de sus últimas dos actuaciones ante Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo y en ambas se fue sin decisión... Joey Meneses (.258, 2, 18), quien firmó contrato de ligas menores con los Atléticos de Sacramento, anda por debajo de su nivel en comparación con su rendimiento de 2024-2025 para los Tomateros (.320, 10, 58), cuando fue el Jugador Más Valioso del circuito.