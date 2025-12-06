$!Bowens impulsa el triunfo de Naranjeros para igualar la serie

Jalisco se colocó al frente en la apertura del primer capítulo ante Alán Rangel cuando con corredores en las esquinas realizaron un doble robo anotando Michael Wielansky la carrera de la quiniela a favor de los Charros.

HERMOSILLO._ Con una jornada de cinco carreras impulsadas T.T. Bowens impulsó este sábado el triunfo de los Naranjeros de Hermosillo ocho carreras a siete ante los Charros de Jalisco en el segundo duelo de la serie que se desarrolla en el estadio “Fernando Valenzuela” de la capital sonorense.

Naranjeros respondió de inmediato y en la parte baja del primer inning le dieron la vuelta al encuentro atacando a Luis Payán, José Cardona abrió la tanda recibiendo base por golpe, posteriormente se estafó la intermedia y anotó gracias a sencillo productor de Harold Ramírez para igualar la pizarra, Willie Calhoun negoció posteriormente base por bolas y con sencillo al jardín izquierdo T.T. Bowens remolcó a Ramírez para poner el encuentro 2-1 a favor de la Escuadra Naranja.

Los tapatíos atacaron en la segunda gracias a imparable de Billy Hamilton que permitió anotar a Connor Hollis la segunda carrera de los Charros y después Michael Wielansky se voló la barda del jardín izquierdo para dar ventaja 4-2 a Jalisco marcando esto la salida de Rangel del centro del diamante y la entrada al relevo de Orlando González quien terminó la entrada sin permitir más anotaciones.

En la parte baja de la tercera la Escuadra Naranja castigó los lanzamientos de Luis Payán cuando con las bases llenas T.T. Bowens conectó Grand Slam por el jardín izquierdo para así colocar al frente a Hermosillo 6-4.

Raúl Barrón tuvo un relevo de par de episodios donde no permitió anotaciones logrando mantener la ventaja Naranja en la pizarra.

Para la apertura del sexto inning ingresó al relevo Luis Márquez quien permitió una anotación al conectar hit dentro del cuadro Billy Hamilton que produjo a Connor Hollis con la quinta carrera de Jalisco.

En la séptima baja Naranjeros amplió la ventaja ante el relevista Zac Rosscup gracias a imparable productor al jardín izquierdo de Willie Calhoun que remolcó a José Cardona para poner el juego 7-5, Mario Meza entró al relevo y permitió sencillo remolcador de César Salazar que mandó a la registradora a Harold Ramírez con la octava anotación Naranja para poner diferencia de tres carreras en la pizarra.

Charros respondió en la octava ante Fernando Salas con sencillo productor de par de carreras de Michael Wielansky que acercó la diferencia a una carrera.

Matt Foster subió al centro del diamante en la novena entrada por Naranjeros y comenzó su labor ponchando a Julián Ornelas, Jared Serna conectó sencillo, Foster dominó posteriormente a Tirso Ornelas con elevado al jardín central, Connor Hollis negoció base por bolas y el juego terminó con elevado al jardín derecho del emergente Reynaldo Rodríguez.

El triunfo fue para Orlando González, con la derrota cargó Luis Payán y el salvamento se lo agenció Matt Foster

Este domingo concluye la serie con el tercer juego a partir de las 17:00 horas. Por Naranjeros el lanzador anunciado es Wilmer Ríos, mientras que por Jalisco lanzará Luis Rodríguez.