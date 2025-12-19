Brandon Lowe pasa de Rays a Piratas en un cambio entre tres equipos

Los Piratas, Rays y Astros están en conversaciones para un cambio de tres equipos que enviaría al segunda base Brandon Lowe, al jardinero Jake Mangum y al zurdo Mason Montgomery a Pittsburgh, con el derecho Mike Burrows pasando de los Bucaneros a los Astros, le dijo una fuente a MLB.com el viernes.

Los clubes no han confirmado el acuerdo, el cual estaría pendiente de los exámenes físicos.

Los Rays recibirían al jardinero Jacob Melton y al derecho venezolano Anderson Brito de los Astros, informa The Athletic.

Piratas reciben: Brandon Lowe, 2B; Jake Mangum, OF; Mason Montgomery, LZ

Astros reciben: Mike Burrows, LD

Rays reciben: Jacob Melton, OF (prospecto Nro. 2 de Astros), Anderson Brito, LD (prospecto Nro. 7 de Astros)

Lowe era una rareza en el beisbol: Un Ray de toda la vida. Fue apenas el sexto jugador en pasar los primeros ocho años de su carrera con Tampa Bay, uniéndose a estandartes de la franquicia como Evan Longoria, Kevin Kiermaier, Carl Crawford, Ben Zobrist y B.J. Upton. Eso fue posible gracias al contrato que Lowe firmó en marzo del 2019, un pacto de seis años que le garantizó 24 millones de dólares con opciones del club para 2025 y 2026.

Los Rays ejercieron ambas opciones, considerando que era una decisión bastante fácil en cada ocasión, y lo mantuvieron a bordo mientras ganaba 10.5 millones de dólares la temporada pasada. Pero Lowe ahora ganará 11.5 millones en su último año de control contractual del club antes de convertirse en agente libre, y ése es a menudo un momento en que los Rays están más dispuestos a canjear a los jugadores -- incluso al segunda base de poder que se convirtió en un líder en su clubhouse.

Lo que hace único a Lowe es su poder en una posición de la línea central del terreno. Marcus Semien es el único intermedista titular con más jonrones (145) que Lowe (134) desde el inicio del 2020. Semien y Ozzie Albies son los únicos de la segunda base en MLB con más carreras impulsadas que Lowe (370) durante ese tiempo. Los 31 bambinazos de Lowe la temporada pasada empataron con Jazz Chisholm Jr. por la mayor cantidad entre los intermedistas de MLB.

Lowe ha conectado 157 vuelacercas en su carrera, la tercera mayor cantidad en la historia de los Rays detrás de Longoria y el dominicano Carlos Peña. Sus 446 remolcadas también se ubican en el séptimo lugar en la historia de la franquicia. Eso es un reflejo del poder que posee cuando está saludable. Las lesiones fueron un problema después de su campaña récord de 39 bambinazos y 99 empujadas en el 2021, particularmente un problema en la espalda, pero dejó esas preocupaciones atrás con una campaña de All-Star este año pasado.

Lowe bateó .256/.307/.477 con 83 impulsadas en 134 encuentros, su cifra más alta desde que saltó al terreno 149 veces en el 2021. Registró una racha de bateo de 20 partidos seguidos dando de hit del 11 de junio al 5 de julio, empatando el récord de la franquicia, un tramo en el que demostró cómo podía cargar casi él solo con la alineación de Tampa Bay durante una de sus buenas rachas.

Lowe nunca ha sido calificado como un excelente segunda base defensivo, aunque fue visto como una opción confiable allí por un club que prioriza la defensa de la línea central. Las métricas avanzadas fueron particularmente duras con él en el 2025, cuando totalizó -14 Carreras Salvadas a la Defensa y -13 Outs Por Encima Del Promedio. El jugador de 31 años ha jugado unos cuantos de partidos en las esquinas de los jardines y en la primera base, y podría decirse que ha estado en su mejor momento ofensivo cuando se desempeña como bateador designado.

(Con información de MLB)