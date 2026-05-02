Brandon Valenzuela apuntaló triunfo de los Azulejos

CIUDAD DE MÉXICO.- El novato receptor Brandon Valenzuela (.209, 3, 6) atizó el sábado un jonrón de tres carreras, su único imparable en tres oportunidades, además de negociar una base por bolas, para apuntalar la victoria de los Azulejos de Toronto, 11-4, sobre los Mellizos de Minnesota.

Con su batazo, de 432 pies por el Left Center, castigó a Anthony Banda, en una ofensiva de 8 carreras en el octavo episodio que puso la cuenta definitiva. Los “Blue Jays” aseguraron un empate en la serie (2-1) como visitantes.

Valenzuela, quien ocupa en el róster el lugar del lesionado Alejandro Kirk, va de 9-4 con par de “vuelacercas” y cuatro producidas en sus recientes cuatro cotejos en la posición que comparte con Tyler Heineman (.190, 0, 2).

En otros resultados del sábado por la tarde, Isaac Paredes (.264, 3, 15), de 4-1—doble (5)-- en el triunfo de los Astros de Houston ante los Medias Rojas de Boston 6x3. El tercera base ha pegado incogibles en 10 de sus pasados 12 cotejos, promediando en ese lapso, .362 (47-17), con 3 bambinazos y 9 empujadas. Por los Medias Rojas, Jarren Durán (.176, 2, 14), de 4-1 y Marcelo Mayer (.244, 1, 7), de 3-0.

ROBERTO Osuna lanzó un octavo inning perfecto, incluido un chocolate, en la blanqueada de los Halcones de Softbank, 5x0, contra las Águilas de Rakuten, dentro de la actividad sabatina de la Liga Japonesa del Pacífico.

Fue la cuarta aparición del derecho ex bigleaguer en la temporada, en cuatro inning en los que compila 0-1, sin rescates y efectividad de 4.50, con dos ponchados y cero bases por bolas, luego de batallar con las averías físicas.

El rol de Osuna, de 31 años, en el equipo que lo firmó por tres años en 2025, es por el momento el de preparador, después de cuatro temporadas posicionado como taponero, la primera con los Marines de Chiba Lotte, en 2022.

UN día como hoy, en 1999: Por primera vez, Cuba se enfrenta a la competencia de las Grandes Ligas en Estados Unidos, y su selección nacional derrota a los Orioles de Baltimore, que atravesaban un mal momento, por 12-6 en Camden Yards.

Los abridores José Contreras y Scott Kamieniecki no logran completar la segunda entrada. El tercera base Omar Linares batea de 4-4 y llega a base seis veces, mientras que el noveno en el orden al bate, Danel Castro, de 4-5 con cuatro carreras anotadas. El designado Andy Morales impulsa tres carreras y se queda a un triple de completar el ciclo.

Mañanitas para Homer Bailey (40) y Andretty Cordero (29). Hoy cumpliría años Davey Lópes (81), quien murió el 8 de abril de 2026.

-“Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás”.- Mariano Azuela.

EL mánager de los Saraperos de Saltillo (3-9), el dominicano Mendy López, se dispara en un pie cada vez que deja en la banca al mejor bateador del club de las últimas cuatro temporadas, Fernando Villegas (.276, 0, 2) que sólo ha participado en 8 juegos, gozando de cabal salud.

Ciertamente no ha sido el mejor inicio para el jardinero de 27 años nativo de la capital coahuilense, pero es muy temprano para meterle presión a alguien que en la LMB siempre ha trabajado la línea de los .300 y que en 2023 ganó el cetro de bateo con un macizo .390.

La actitud de López deja en claro que en la oficina, cual debe, se están haciendo de la vista gorda en espera de los buenos resultados o, de plano, “cepillarlo” si el bisoño timonel no consigue enderezar el rumbo. Villegas debe jugar a diario y punto, como dicen los elegantes.

OBSERVACIONES: Si bien todavía lejana, el jugador de cuadro Ramón Mendoza (.303, 2, 9), en la actualidad en la filial AAA Memphis, es una de las posibilidades de estreno nacional en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis.

Otro de los presuntos debutantes en alguna emergencia o en el último mes del extenso calendario es su compañero, el relevista Luis Gastélum, que “apantalla” con guarismos de 3-0, 2 salvamentos y 2.25 en carreras limpias admitidas.

EN seguidillas.- Aunque ya tenía varios días fuera del equipo que dirige el panameño Roberto Kelly, los Toros de Tijuana oficializaron el embarque a Corea del Sur del dominicano Aderlin Rodríguez (.321, 0, 2). Se lo llevaron los Tigres de Kia... Dos importados que aportaron para el bicampeonato de los Diablos Rojos, sobreviven lejos del “glamour” de los capitalinos, el venezolano José Rondón (.286, 1, 6) con los Rieleros de Aguascalientes y el dominicano Aristides Aquino (.237, 1, 9) rindiendo para los Guerreros de Oaxaca... El consistente David Reyes (2-1, 5.27), de los Toros, volvió por sus fueros después de una mala salida frente a los Acereros, colgando seis ceros con pelota de un hit en seis capítulos (1bb, 2k) a los Rieleros, en el Mobile Park (10,228).