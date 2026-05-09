Brandon Valenzuela: jonrón, doble y cuatro impulsadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Brandon Valenzuela (.246, 4, 10) tuvo una tarde de cuatro imparables en cinco viajes, incluyendo un jonrón y un doble y cuatro impulsadas, en la paliza de los Azulejos de Toronto a los Angelinos de Anaheim, 14-1, en el Roger Centre (41,461) de la ciudad canadiense.

El novato receptor, un ambidiestro, se voló la barda empuñando como derecho en la cuarta entrada con dos en circulación en una ofensiva de siete carreras y agregó un doble productor de una en un rally de cuatro en el octavo inning.

Fue el primer batazo de dos estaciones en la breve trayectoria de Valenzuela, quien con su exhibición más productiva salió de una mala racha en la que iba de 12-2, aunque con un cuadrangular y tres empujadas en seis cotejos en el mes de mayo.

MURIÓ Bobby Cox, el mánager que dio a los Bravos de Atlanta el primer título de su historia en Serie Mundial, en 1995, pero que perdió los clásicos de otoño de 1991, 1992, 1996 y 1999, en una trayectoria en la que ligó 14 banderines divisionales entre 1991 y 2005 (2149-1709), trabajando al lado del magnate Ted Turner, fallecido apenas el pasado 6 de mayo.

No obstante esa fama de perdedor en momentos cruciales, Cox se ganó el respeto y la admiración de propios y extraños. Hasta de los umpires cuyos desencuentros derivaron en 158 expulsiones en su carrera, la mayor cifra de la historia, además de tres en postemporada.

Cox, quien jugó dos años en Grandes Ligas como tercera base de los Yanquis de Nueva York (.225, 9, 58), también dirigió 4 veranos a los Azulejos de Toronto (355-292), incluso en 1985, cuando quedaron a un triunfo de la Serie Mundial tras sufrir una dolorosa derrota en la serie de campeonato frente a los Reales de Kansas City que superaron un déficit de 1-3, triunfando de visitantes en los juegos seis y siete.

Cox fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 2014 junto a sus antiguos pupilos Greg Maddux y Tom Glavine, el ex toletero de los Medias Blancas de Chicago, Frank Thomas, y sus ex colegas Tony LaRussa y Joe Torre.

OBSERVACIONES: Sólo en dos de sus siete apariciones en 2025, el abridor y relevista de los Cachorros de Chicago, Javier Assad (3-1, 6.00), ha desentonado. El 13 de abril en Filadelfia, cuando permitió 9 carreras limpias en cuatro y un tercio y el 25 del mismo mes en Los Ángeles, seis merecidas en poco más de dos capítulos. En las otras cinco, sobre 17 innings, el tijuanense registra 3-0 y efectividad de 0.52 , con ocho chocolates y 3 bases por bolas.

José Urquidy (0-2, 6.06) volvió por sus fueros ayer con los Indios de Indianápolis, filial AAA de los Piratas de Pittsburgh, lanzando cinco innings sin hit ni carrera contra Omaha (Kansas City), aunque no registró decisión. El mazatleco ponchó a siete y otorgó una base por bolas.

Trevo Bauer sigue haciendo jirones su dignidad clamando en las redes por un regreso a donde no lo quieren, Major League Baseball. El ex Cy Young registra 3-1, 1.13 en carreras limpias y 34 chocolates en 24 entradas con los Dukes de Long Island, en la Liga del Atlántico.

EL pítcher de liga independiente de los Olmecas de Tabasco, Evan Grills (2-1, 3.57), tiró la primera blanqueada y el primer juego completo de la temporada en la Liga Mexicana, contra los Tigres de Quintana Roo en Cancún. Un poema, diría un cursi, bajo la metralla en el circuito cuya edición 101 está por llegar a su primer mes de actividad neta.

Grills es un zurdo de 34 años que aguantó 9 años en las sucursales de los Astros de Houston y Rockies de Colorado y que en 2025 compiló 4-4 y 4.89 con los Titanes de Ottawa, en la Frontier League después de dos años batallando con las averías físicas.

Obviamente llegó sin muchas pretensiones a una novena que no se ve mal en el papel y que luego de un turbulento despegue empiezan a asomar la cabeza en la zona sur bajo la batuta del experimentado Luis Carlos Rivera.

ENTRE suspensivos.- En el estadio Alfredo Harp Helu que está acaparando casi todo, el Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano tendrá el cómputo de votos de las cédulas de la clase 2026, el próximo martes. Firman la invitación el director del recinto, el ingeniero Francisco Padilla, y el presidente del Comité Elector, Antonio de Valdez... El camarero Michael Wielanski reportó finalmente a los Charros de Jalisco, tras un merecido descanso por el ajetreo 2025-2026 en las versiones verano-invierno de los tapatíos... En la misma frecuencia, los campeones de la zona norte en 2025 inhabilitaron 15 días al guardabosques, Billy Hamilton (.200, 0, 6), a causa de un problema en los ojos que requirió de una cirugía láser.