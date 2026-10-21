Brandon Woodruff realiza práctica en vivo y Cerveceros evalúan su inclusión para la Serie Mundial

El lanzador diestro Brandon Woodruff dio un paso significativo en su intento por reaparecer en el Clásico de Otoño tras completar una sesión de 23 lanzamientos frente a bateadores en vivo en la cancha del American Family Field.

La recta del serpentinero veterano registró velocidades entre las 90 y 92 mph, alcanzando las metas previstas por el cuerpo médico y técnico en un estadio a puerta cerrada en vísperas del arranque de la Serie Mundial de beisbol 2026 frente a los Rus de Tampa Bay.

Woodruff, el jugador con mayor antigüedad dentro de la franquicia de Milwaukee, no tiene participación en un encuentro oficial desde el pasado 4 de julio, cuando molestias en su hombro operado obligaron a detener sus actividades.

Pese a que en agosto se contemplaba una cirugía que pondría fin a su año, el cirujano responsable dio luz verde para un plan de rehabilitación acelerado. Tras cinco semanas de fortalecimiento y sesiones de bullpen durante la SDNL y la SCLN, el diestro se puso a disposición de la directiva encabezada por el presidente de operaciones de beisbol, Matt Arnold, y el mánager Pat Murphy.

Durante la práctica en vivo, Woodruff enfrentó a bateadores estelares de la alineación titular como los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, además de Brice Turang, Christian Yelich y el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Jake Bauers.

"Sé en qué punto estoy. Solo he enfrentado bateadores en vivo una vez y la Serie Mundial empieza en tres días. En cuanto a una decisión, no he escuchado nada. Estoy seguro de que lo están contemplando. No me enojaré de ninguna manera, entiendo las aprensiones desde el punto de vista de ellos. Todo lo que podía hacer era ponerme en posición de ser una alternativa", declaró Woodruff a los medios oficiales de las Grandes Ligas.

La directiva de los Cerveceros esperará hasta el límite del plazo reglamentario —fijado para la mañana del viernes previo al primer choque ante los Rays— para determinar si inscriben al diestro en el róster de 26 jugadores o mantienen la estructura del cuerpo de relevo que los llevó al título del circuito nacional.