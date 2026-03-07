Brasil sale al paso de México en el Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de su importante triunfo sobre Gran Bretaña, La selección de México tendrá su segunda prueba este domingo en el Clásico Mundial 2026 y será su primera vez contra Brasil que arrancó con derrotas frente a Estados Unidos e Italia.

A los sudamericanos los apalearon los estadounidenses, 15-5, y aunque dieron más pelea a los italianos, sucumbieron finalmente 8x0, para ligar su quinto revés en la conflagración de la pelota profesional.

Los rivales de hoy en Houston del “tricolor” se estrenaron en 2023 y perdieron contra Cuba, Japón y China, conducidos por el inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Barry Larkin.

Una victoria de los pupilos de Benjamín Gil les permitirá encarar con mayor confianza a Estados Unidos e Italia, en la carrera por los dos boletos para la fase de eliminación directa.

El derecho de los Filis de Filadelfia, Taijuan Walker abrirá por México. En 2023 no tuvo decisión en una actuación de 4 innings de blanqueo en un hit y 8 ponchados contra Reino Unido.

EL propietario de los Pericos de Puebla, José Manuel Bejos, está cerca de comprar al club Atlas de Guadalajara de la Liga MX, según trasciende en las redes. No sería el empresario poblano el único haciendo negocios simultáneamente en el béisbol y en el futbol, cuyo modelo proclive a los extranjeros, copiaron en la Liga Mexicana.

En tiempos modernos, en los noventa y en los albores del nuevo siglo, el grupo Modelo fue dueño de los Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón que ganaron campeonatos, operando también al club Santos de Torreón.

Más atrás, en el siglo pasado, el empresario y político Juan Abusaid Ríos regenteaba a los Algodoneros de Unión Laguna de la LMB y al equipo Diablos Blancos de Torreón de Primera División, además de que era productor de películas mexicanas.

UN día como hoy en 1999.- El jardinero central Joe DiMaggio, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, falleció de cáncer de pulmón a los 84 años, en Hollywood, Florida.

Nacido en Martínez, California, DiMaggio llegó a las Grandes Ligas a los 21 años y bateó para .323 en su primera temporada en la que ayudó a los Yanquis de Nueva York a ganar la Serie Mundial de 1936.

Su actuación como novato fue un indicador de éxito futuro, tanto para él como para los Yanquis. Durante sus 13 años de carrera, DiMaggio participó en diez Series Mundiales, y su equipo ganó en nueve ocasiones.

En 1941, DiMaggio alcanzó su hito más famoso al acumular una racha de 56 juegos bateando de hit, un récord de las Grandes Ligas.

Mañanitas para Enrique Kerlegand (88) y Jim Rice (63). El 8 de marzo de 2008 falleció en Guadalajara, Osvaldo “Ossie” Álvarez (75), ex jugador ligamayorista y manager cubano establecido en México.

-“Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños”.- Marylin Monroe

EN el frente japonés, Shohei Ohtani se ensañó contra el pitcheo de China Taipei y Corea del Sur, según un robusto .833 (7-5), dos jonrones y 6 impulsadas. El estelar de los Dodgers no lanzará en el WBC.

Otra: Todos los titulares del orden al bate de Canadá juegan en Grandes Ligas, incluyendo el shortstop nacido en República Dominicana, Otto López, a quién naturalizaron. En el Big Show ha actuado para Azulejos de Toronto, Gigantes de San Francisco y Marlins de Miami.

Una más: El lesionado jugador de los Dodgers, Enrique “Kike” Hernández, puede acompañar a la selección de Puerto Rico gracias a un permiso especial: el de su esposa, la modelo y actriz Mariana Vicente Fernández.

Y, “gracias a Dios me dijo que si”, comentó Hernández a los periodistas en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, aclarando que su cónyuge dio a luz a una niña hace algunos días. De ahí lo del consentimiento.

EN la Toronja y el Cactus: El novato de los Cardenales de San Luis, el tijuanense Ramón Mendoza (.375), de 1-1, en derrota con los Mets de Nueva York, 3-2... Isaac Paredes (.125, 1, 1) es llevado despacio por los Astros de Houston, que superaron 5 a 4 a los Marlins. El tercera base se fue de 2-0, al igual que su colega del plantel de Florida, el Naranjero Dylan Jasso (.182).. Tirso Ornelas (.275, 1, 1), de 1-1, al caer los Padres de San Diego frente a los Guardianes de Cleveland, 7-1... Los Padres enviaron a un campamento para prospectos al relevista sinaloense, Manuel Castro (1-0, 7.36), quien tuvo acción en cuatro juegos del spring training.