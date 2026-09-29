Bravos busca sacudirse a Filis; Gerardo Carrillo, al róster ligamayorista

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Bravos de Atlanta se sacaron de la manga un refuerzo del cual casi nadie se acuerda, pero que siempre aparece cuando se le supone liquidado: Rowdy Tellez, el primera base y recio bateador que tenían asignado en la sucursal AAA, Gwinnett (.267, 16, 67).

El México americano de 31 años consumió algunos turnos en las Mayores con los Bravos en 2026 (.200, 1, 4) y en su trayectoria en cinco organizaciones de la gran carpa compila .234 con 123 cuadrangulares y 372 producidas.

Telles, quien ha representado a México en dos Clásicos Mundiales, se unió a la legión de doble nacionalidad en la postemporada de la que de última hora los Medias Rojas bajaron al lanzador Patrick Sandoval y que incluye a Jarren Durán (Boston) y Joey Ortiz y Jo Jo Romero en la nómina de los Cerveceros de Milwaukee.

Telles estuvo ayer en el banco en el primer juego del “wild card” que los Bravos ganaron a los Filis, 5x3, para colocarse a una victoria de avanzar a la siguiente ronda y de paso desquitarse de tres descalabros ante Filadelfia, a partir de su primer enfrentamiento en la serie de campeonato de 1993. Los Filis también descarrilaron a los Bravos en 2022 y 2023 en cuatro batallas de la serie divisional.

LOS Diamondbacks de Arizona incrustaron nuevamente en su róster ligamayorista a Gerardo Carrillo, uno de sus debutantes en la temporada que para ellos terminó el pasado domingo, después de perder con los Filis de Filadelfia la carrera por el comodín.

El nativo de Guadalajara fue bajado a AAA el 8 de septiembre luego de 13 apariciones en las Mayores y ya no lo llamaron a pesar de que lo nombraron Pitcher del Año de los Aces de Reno (7-3, 7, 3.99).

En su estreno en el Big Show rindió un despegue espectacular para un novato, pero bastaron tres malas salidas para que lo regresaran a Reno. En MLB dejó cifras de 3-1, efectividad de 4.15 y 21 ponchados en 17 episodios y un tercio.

OBSERVACIONES: El oficialmente jubilado, Justin Verlander tendrá ahora más tiempo para atender a la familia y sus negocios, entre ellos, la propiedad compartida con su esposa la modelo y actriz, Kate Upton, y otros personajes de la farándula y el deporte del equipo de futbol mexicano, Necaxa, y uno de Colombia.

La Liga Nacional superó a la Liga Americana en los juegos interligas, 384-336, en un año en que hubo más choques y no solo los que implican una rivalidad regional, verbigracia Yanquis-Mets, Dodgers-Anaheim, Cachorros-Medias Blancas, etc. Pero la Americana aventaja ampliamente 4,650 por 4,412, en el conteo que arrancó en 1997 como un experimento que puso de malas a los puristas del pasatiempo rey.

UN día como hoy en 1976 – Los Medias Blancas de Chicago prueban una estrategia diferente contra los Ángeles de California, utilizando una alineación ordenada numéricamente según la posición en el campo.

El orden al bate es: Brian Downing (2), Lamar Johnson (3), Bill Stein (4), Kevin Bell (5), Bucky Dent (6), Alan Bannister (7), Chet Lemon (8) y Jerry Hairston (9). Completa la alineación el bateador designado Minnie Minoso, de 53 años.

Downing, Johnson, Dent, Lemon y Hairston jugaron poco tiempo antes con los Naranjeros de Hermosillo, en tanto el veterano Miñoso lo hizo en los sesenta en el elenco sonorense y con Venados de Mazatlán.

Sin embargo, los Serafines no se dejaron impresionar y ganaron 7-3.

Mañanitas para Rusty Torres (78), Dave Magadan (64), Yorkis Pérez (59), Carlos Guillén (51) y Jesús Luzardo (29). Hoy cumpliría años José Lima (1972-2010).

El 30 de septiembre de 2024 murió Pete Rose (83), el número uno en hits conectados de todos los tiempos y que tras una suspensión de por vida por apostar en juegos de Grandes Ligas, podría ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown si atienden el indulto del presidente Donald Trump.

-“El comisionado me dijo que iba a aprobar a Pete Ros, pero esperó lo suficiente hasta que Pete murió. No me extraña que el béisbol esté en apuros”.- Donald Trump.

EN seguidillas.- El relevista del Año de la LMP en 2025-2026, Efrain Contreras (2-1, 15, 2.40), reportó a los Yaquis de Ciudad Obregón. En el verano lanzó en AA de los Angelinos de Anaheim (0-1, 3.94) y para los Diablos Rojos (1-1, 1, 2.91)... El ex Tomatero Spencer Bivens trabajará el próximo ciclo otoño-invierno en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales. Tras brillar en el bullpen de Culiacán en 2023-2024 (0-2, 14, 1.69), Bivens debutó en Grandes Ligas en 2024 con los Gigantes de San Francisco y en tres temporadas, incluyendo parte de 2026 compiló 7-4, 4 rescates y 4.08). Terminó el ajetreo 2026 en Kansas City (0-0, 0.00)... Kevin Abel, un diestro de 27 años que cerró el verano en la filial AAA de los Rojos de Cincinnati, nueva contratación de los Algodoneros de Guasave. Tuvo 0-0, un rescate y 2.00 en carreras limpias admitidas con 20 chocolates en 18 innings con los Bates de Louisville... Los Jaguares de Nayarit esperan para hoy a su mánager Luis Carlos Rivera, a dos semanas de finalizado su compromiso en la Liga Mexicana con los Olmecas de Tabasco y a 13 días del inicio de hostilidades en la LMP.