ATLANTA._ El venezolano Ronald Acuña Jr. encabezó las Mayores en bases robadas. Matt Olson encabezó MLB en jonrones. Spencer Strider fue el líder de Grandes Ligas en ponches. Los Bravos encabezaron MLB en victorias.

¿Qué más necesita la potencia de Atlanta?

Claro, el as que los guió al título de la Serie Mundial.

Max Fried está de regreso y brilló en la recta final. Pero simplemente fue opacado por la impresionante cantidad de estrellas del equipo en el 2023.

Suponiendo que Fried ya haya dejado en el pasado su molestia por una ampolla en un dedo izquierdo de cara a su apertura en el Juego 2 de la SDLN contra los Filis, el zurdo podría ser el ‘Factor-X’ de los Bravos en esta postemporada -- o al menos el encargado en frenar a Filadelfia luego de caer en el Juego 1 en casa.

Fried, quien ayudó a sellar la victoria que le dio el título a Atlanta en el 2021 con una joya contra los Astros, viene con bastante descanso y ha demostrado estar en un nivel de playoffs desde que se reintegró a la rotación de los Bravos en agosto.

“Me siento bastante bien. Me siento fuerte”, declaró Fried el sábado. “Obviamente no tengo muchos innings en mi brazo este año. Entonces estoy muy entusiasmado por salir y dejarlo todo sobre el terreno, simplemente a batallar junto a mis muchachos”.

Fried tuvo marca de 6-0 con efectividad de 2.79 y 55 ponches en sus nueve aperturas durante los últimos dos meses de la campaña regular.

Fried necesitará todas sus armas en gran forma contra una escuadra de Filadelfia que lo venció en la postemporada del año pasado. Pero si logra demostrar su buen nivel, es la clase de pitcher que puede poner a los Bravos -- que algunos señalan como favoritos para salir campeones -- otra vez en una buena posición.

“No hay secretos. Creo que me he enfrentado a los Filis casi más que a cualquiera en mi carrera”, indicó Fried. “Saben lo que tengo. Yo sé lo que tienen. No hay secretos. Sólo debo salir a pisar la goma, ejecutar y poner mis pitcheos donde debo”.