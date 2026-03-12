Brilla Brandon Valenzuela en pretemporada de Toronto

CIUDAD DE MÉXICO._ El cátcher Brandon Valenzuela vive su mejor momento en el spring training de los Azulejos de Toronto, según cifras de .375 (16-6), un jonrón y cinco impulsadas en 8 juegos de la Liga de la Toronja.

Veremos si le alcanza para un debut en Grandes Ligas en la temporada que se avecina, aunque todo indica que los planes para el sonorense de 25 años irían encaminados a más fogueo en las menores.

En 2025, Valenzuela bateó .224, 16 jonrones y 58 impulsadas en AA de los Padres de San Diego y AAA de los Azulejos, quienes lo adquirieron el 31 de julio de 2015 a cambio del utility Will Wagner.

De cualquier manera, la inédita posibilidad de que dos receptores mexicanos—Alejandro Kirk, el otro, naturalmente—coincidan en un mismo club está latente en la organización de Canadá.

EN aras de la buena armonía tan necesaria en los deportes de conjunto, el mánager de los Marineros de Seattle, Dan Wilson, firmó acuse de recibo del incidente de sus pupilos, el cátcher jonronero, Cal Raleigh, y el cubano-mexicano Randy Arozarena, en el Clásico Mundial.

No parece algo como para dinamitar el vestidor, pero Wilson deberá lidiar con eso cuando ambos retornen del frente de batalla, si bien se supo en las redes que ya se comunicó con los dos para limar asperezas.

Para el anecdotario entonces el momento en el que Arozarena sufrió la humillación de quedarse con la mano extendida en vivo y a colores por la televisión y ante más de 40 mil espectadores en la casa de los Astros de Houston.

ENZO Sawayama es un zurdo japonés de 22 años de brazo de hierro que lanzó con Brasil dos relevos de 4 innings entre el 7 y el 9 de marzo contra Italia y Gran Bretaña, sin admitir carreras, ponchó a 8 y concedió dos bases por bolas.

Lo curioso es que no hay registros de él en ningún circuito profesional conocido y los únicos números en su hoja de servicios (Baseball Reference) son de las eliminatorias para el WBC de 2023 (0-0, 0.00) en dos apariciones y para el actual (1-0, 2.45).

Si ninguno de los buscadores de talento que salen hasta debajo de las piedras no se fijaron en Sawayama, el asiático seguirá en el anonimato, a la espera de WBC de 2029 o 2030.

CANADÁ (3-1) cerró con dos inesperadas victorias ante Puerto Rico (3-1) y Cuba (2-2) para terminar primero en el grupo A con sede en San Juan y avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia.

Un día después de sorprender a los anfitriones, 3x2, los canadienses se impusieron ayer fácilmente a los cubanos, 7-2, en el último juego disputado en el estadio Hiram Bithorn de la capital boricua.

La escuadra que dirige desde el primer WBC en 2006, el ex receptor ligamayorista, Ernie Whitt, enfrentará en cuartos de final al segundo lugar del grupo B el viernes en Houston.

UN día como hoy, en 1082- En un juego de exhibición en el Parque Deportivo del Seguro Social, los Marineros de Seattle derrotaron a los Diablos Rojos, 6-4. Roy Thomas superó a Guadalupe Salinas.

En 2006- En el Clásico Mundial de Beisbol, Alex Rodríguez bateó un sencillo con bases llenas y dos outs en la novena entrada, para darle a Estados Unidos la victoria sobre Japón por 4-3. Sin embargo, la victoria se vio envuelta en controversia cuando la decisión del árbitro negó a los perdedores una carrera crucial.

Mañanitas para Horacio Piña (80), Larry Rothchildt (72), Rupert Jones (71), Dale Murphy (70), Darryl Strawberry (64), Lino Connell (54) y Raúl Mondesi (55).

OBSERVACIONES.- Isaac Paredes, quien se fue de 3-2 y una producida, conectó su segundo jonrón del spring training para ayudar a los Astros de Houston a vencer a los Marlins de Miami, 4-1. El sonorense promedia .308 y tiene tres impulsadas.