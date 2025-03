NORTH PORT, Florida._ Luego de que los Yanquis vieran repetir la historia de DJ LeMahieu y las lesiones durante los Entrenamientos de Primavera, los jóvenes que compiten por el puesto de antesalista para el Día Inaugural ahora están viendo que su valor sigue en aumento.

La fecha para el regreso de LeMahieu es incierta después de que el infielder sufriera un tirón en la pantorrilla izquierda el sábado. LeMahieu, el favorito para ser el tercera base titular de los Yanquis, sufrió otra vez un contratiempo antes de la temporada regular.

Eso deja algunas alternativas para el dirigente Aaron Boone. Está el venezolano Oswaldo Cabrera, el súper utility que jugó en todas las posiciones con los Bombarderos excepto receptor y jardinero central el año pasado, incluyendo 74 compromisos en la antesala.

Está su compatriota Oswald Peraza, quien también es una navaja de varias herramientas. Vio acción en cuatro encuentros con la escuadra del Bronx la temporada pasada, jugando la mayoría del 2024 con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

También está el dominicano Pablo Reyes, quien jugó en las cuatro posiciones del cuadro interior el año pasado con los Medias Rojas y Mets.

Boone indicó que los tres están entre las principales opciones. El dicho que siempre se repite en los deportes de “el siguiente en la fila deberá dar la cara” es una forma apropiada de describir la situación con LeMahieu ahora lesionado.

De este grupo de alternativas con talento -- y no nos podemos olvidar del también venezolano Jorbit Vivas, quien ha estado lidiando con una molestia en un hombro -- Cabrera ha visto el mayor tiempo en la esquina caliente y ahora mismo es probablemente el principal candidato para defender la posición.

“Independientemente de lo que esté pasando con DJ, me imaginé contando bastante con Oswaldo, especialmente contra lanzadores derechos”, explicó Boone antes de la derrota por 11-1 en el partido de la Liga de la Toronja el domingo ante los Bravos en CoolToday Park. “Veremos cómo avanza todo -- si eso significa más tiempo de juego para (Cabrera), no lo sé. Está por verse si Peraza puede entrar como una verdadera alternativa, ya sea en una situación para compartir la posición. No se trata solamente de la pretemporada, también estamos pensando en el futuro”.

Cabrera declaró que mientras su tiempo de juego podría aumentar con la ausencia de LeMahieu, no es la manera en que quiere afianzarse en la alineación titular.

“Obviamente, no estás contento por eso”, expresó Cabrera. “Es una situación difícil para DJ, y sabemos que ese muchacho es verdaderamente importante. Entonces no me siento bien con esa noticia. A la vez, estoy aquí para (hacer) mi trabajo. Estoy aquí para ayudar al equipo. Estoy listo para trabajar en cualquier [posición] que quieran que juegue”.

Cabrera, quien fue campocorto titular el domingo, cumplió 26 años el sábado. Viene de una campaña en la que bateó .247 en 109 juegos con porcentaje de embasarse de .296.

“Simplemente estoy tratando de (ver la forma de la bola) en el plato, tratando de verla totalmente bien”, señaló Cabrera. Sólo tratando de agotar los mejores turnos posibles, uno a la vez”.

Durante el inicio de la pretemporada, Peraza ha mostrado cierta destreza con el bate. Está bateando .333 (de 12-4), incluyendo una jornada de 3-1 el domingo, cuando fue el tercera base titular.

“Me gusta cómo se ha visto hasta ahora”, dijo Boone. “Creo que trae una energía al terreno todos los días, lo cual es importante. Estás viendo sobresalir su capacidad a la defensa. Hasta ahora, también ha tenido turnos bastante buenos, por eso su desempeño lo podría colar entre las alternativas”.

Peraza, de 24 años, conectó 16 vuelacercas e impulsó 63 carreras en tres niveles de Ligas Menores el año pasado, con 13 bambinazos en Triple-A. En 74 juegos de Grandes Ligas, ha bateado .216 y se ha ponchado 62 veces.

“Tiene talento”, dijo Boone. “Ha pasado por algunos cambios de swing... pero ha dejado algunas muestras de lo que podría ser. Tiene algo de trueno. Puede correr. Realmente sabe defender. La verdad se trata de que aproveche las oportunidades y demuestre lo que es capaz de hacer día tras día. Es ese siguiente nivel de consistencia lo que frecuentemente aparta a un muchacho de los demás”.