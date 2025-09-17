Cachorros barren en Pittsburgh y sellan su pase a la postemporada

PITTSBURGH._ Ha pasado un buen tiempo desde que los Cachorros disfrutaron de una verdadera celebración de postemporada.

El equipo estuvo limitado a choques de cinco y de nudillos luego de amarrar el título de la Central de la Nacional durante la abreviada temporada del 2020. Dos años antes, decidieron no festejar luego de amarrar uno de los Comodines, con las esperanzas de alcanzar el trono de la división, pero no lo lograron. Por eso es evidente de que luego de clasificar para los playoffs por primera vez en cinco años con una victoria por 8-4 sobre los Piratas el miércoles en el PNC Park, el equipo del Norte de Chicago se aseguró de disfrutar cada momento.

Aunque el club estaba consciente de que todavía hay mucho por conseguir -- incluyendo un cuarto título de Serie Mundial -- el dirigente Craig Counsell destacó antes del encuentro la importancia de reconocer el logro con una verdadera fiesta.

“La celebración se trata de divertirnos juntos”, explicó Counsell. “No hay nada malo con eso. Es celebrar lo que has alcanzado, celebrar que lo hicimos juntos. De eso se trata. Por eso celebras. Nos valorarnos uno al otro y el trabajo que hemos hecho hasta ahora.

“Claro, cada equipo en esta situación piensa en lo que les espera hasta cierto punto y busca conseguir más. Todos estamos así”.

Los Cachorros anotaron cuatro carreras en el inicio del primer episodio del choque del miércoles con cuatro hits -- incluyendo cuadrangulares consecutivos de Ian Happ y el venezolano Moisés Ballesteros -- un pasaporte, un pitcheo descontrolado y un balk. Matthew Boyd permitió un jonrón de tres vueltas en el cierre del mismo capítulo de Joey Bart, y luego otorgó un pasaporte que empató el juego en el segundo acto.

En la sexta entrada, Dansby Swanson se embasó tras un tiro errado y anotó con un elevado de sacrificio de Michael Busch. Imparables consecutivos de Nico Hoerner, Happ y Justin Turner remolcaron otras dos carreras para ampliar la ventaja a tres. Eso fue suficiente para el bullpen de Chicago, con Porter Hodge, Aaron Civale, Drew Pomeranz y Taylor Rogers asociándose para colgar seis argollas.

Con 10 encuentros restando en la campaña regular, los Cachorros (88-64) todavía tienen más al alcance. Están a 4.5 juegos de los Cerveceros (92-59) en la cima de la Central de la Nacional y tienen el desempate sobre Milwaukee en caso de que queden empatados luego de los 162 partidos.