Cachorros suman al zurdo Milner y al derecho Snider a su bullpen

CHICAGO._ La mayor parte del grupo de relevistas que cubrió los innings finales durante la recta final y la postemporada con los Cachorros de Chicago la temporada pasada se convirtió en agente libre este invierno o ya no forma parte del equipo. Por ello, reforzar el bullpen con varias incorporaciones, tanto a nivel de Grandes Ligas como en profundidad organizacional, ha sido una prioridad.

“Obviamente vamos a firmar más relevistas esta temporada muerta”, dijo esta semana Jed Hoyer, presidente de operaciones de béisbol de elos Cachorros, durante las Reuniones Invernales de MLB.

Ese proceso continuó el jueves, cuando Chicago llegó a acuerdos con el veterano zurdo Hoby Milner por un año, y con el derecho Collin Snider mediante un contrato de Ligas Menores que incluye una invitación al campamento de primavera, según informaron fuentes a MLB.com. El club no ha confirmado oficialmente los movimientos.

De acuerdo con Mark Feinsand de MLB.com, el contrato de Milner tiene un valor de 3.75 millones de dólares, más incentivos. Este acuerdo se suma a la firma del derecho Phil Maton, quien llegó a comienzos del invierno mediante un contrato de dos años y 14.5 millones, para un bullpen que ya no cuenta con Andrew Kittredge (canjeado a Baltimore), Brad Keller (agente libre), Caleb Thielbar (agente libre) ni Drew Pomeranz (agente libre), entre otros relevistas del año pasado.

Milner, quien cumplirá 35 años el próximo mes, se ubicó en el percentil 91 de las Grandes Ligas en porcentaje de rodados la temporada pasada, en la que registró efectividad de 3.84 en 73 presentaciones con los Rangers.

El ex seleccionado de séptima ronda en el Draft amateur de MLB tuvo su mejor campaña en 2023 con los Cerveceros, con una efectividad de 1.82, apenas 1.8 bases por bolas por cada nueve entradas y un WHIP de 0.964.

Milner acumula EFE de 3.82 en 367 juegos (una apertura) a lo largo de nueve temporadas en las Mayores, con experiencia en los Filis, Rays, Angelinos, Cerveceros y Rangers.

Snider tuvo un desempeño destacado con Seattle en 2024, cuando registró una efectividad de 1.94 y una tasa de ponches del 27.8 por ciento en 42 presentaciones, tras ajustar su repertorio de pitcheo (dándole mayor protagonismo a la recta de cuatro costuras y al “sweeper”). En 2025, su efectividad fue de 5.47 en 24 apariciones en las Mayores, y su velocidad en la recta cayó a 92.4 mph desde 94.2 mph el año anterior, según Statcast.

Snider lidió con lesiones: recibió un batazo en la rodilla izquierda en abril y sufrió una distensión en el flexor del antebrazo derecho en junio. Pasó tiempo de regreso en Triple-A Tacoma antes de ser sacado del roster en agosto y convertirse en agente libre en esta temporada muerta. Con tantas vacantes en el bullpen de Chicago, el derecho tendrá una oportunidad de competir por un puesto durante los entrenamientos de primavera.

(Con información de MLB)