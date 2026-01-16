CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en Guadalajara suben de intensidad los preparativos de la Serie del Caribe en su calidad de emergentes, en Venezuela confirmaron la Serie de las Américas en su segunda versión, aunque con algunos cambios.

El más significativo, su desarrollo que no será alterno al clásico que nació en 1949. El evento estrenado en 2024 se celebrará del 6 al 13 de febrero, arrancando un día antes de la clausura en Jalisco (1-7).

La acción será en Caracas y en La Guaira con Cuba, Colombia, Curazao, Argentina, Nicaragua, los anfitriones, naturalmente, y Panamá, que se dará el lujo de mandar equipos a los dos torneos.

¿Cómo quedan los paisanos de Maduro y la Confederación de Béisbol del Caribe? Nunca se ha sabido de una sanción por una rebeldía y vaya que los venezolanos las han tenido. Sospechamos que tampoco eso pasará ahora.

Después de todo y en circunstancias difíciles como las actuales en el país petrolero, el organismo que preside el dominicano, Juan Francisco Puello Herrera, seguramente se hará de la “vista gorda”, repartiendo indulgencias.

Ya vendrán tiempos mejores. Quizás para la cita de febrero de 2027 en Hermosillo la situación haya vuelto a la normalidad, al menos para efectos de lo que interesa a los beisboleros de allá y acá.

OBSERVACIONES: Resultado en la Liga Dominicana con “aroma” LMP, dirían los cursis: Águilas Cibaeñas, 5, Gigantes del Cibao 4. Ganó el abridor Luis Fernando Miranda (6 Ip, 2h, 1c, 0bb, 7k), salvó Matt Foster (1 Ip, 1h, 1c), el cuarto bate Rodolfo Amador, de 4-2, un doble, anotada y remolcada y Juan Carlos Gamboa, de 4-2.

Los Algodoneros de Guasave padecen, estoicos, algunos y otros, acalorados cuando llueve granizo, 54 años sin campeonato, la segunda sequía más prolongada en el beisbol mexicano. Los Algodoneros de Unión Laguna, que juegan en Torreón, llevan 75, intercalados con varias ausencias de la Liga Mexicana.

UN día como hoy, en 2005- El ex jugador de las Grandes Ligas, Ray Cunningham, celebra su centenario, convirtiéndose en el más longevo del beisbol. Debutó con los Cardenales de San Luis en 1931 y participó en 14 encuentros, bateando .154 en 26 apariciones al plato. Murió el 30 de julio de ese año.

En 2002.- El ex atleta olímpico ganador de una medalla de oro y otra de plata en Los Ángeles 1984, Raúl González Rodríguez, toma posesión como presidente de la Liga Mexicana en una reunión de dueños de equipos en Veracruz.

Hoy es el cumpleaños del lanzador ex ligamayorista Trevor Bauer (35), quien rechazó ofertas de equipos de la LIDOM, después de un complicado verano en Japón con Yokohama BayStars (4-10, 4.41).

-“Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad”.- Séneca.

EN seguidillas.- Los Tomateros de Culiacán disputarán su serie por el título absoluto número 21, la máxima en la historia del circuito a partir de 1969-1970. Los Naranjeros de Hermosillo serán segundos con 20... Incluyendo los playoffs contra Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, el manager de los Tomateros Lorenzo Bundy acumula 27-11, tras sustituir a Roberto Vizcarra (20-21) el 2 de diciembre de 2025... Bundy aspira a su cuarto banderín con equipos distintos. Ha celebrado en Navojoa (1999-2000), Hermosillo (2006-2007) y Mazatlán (2009-2009).