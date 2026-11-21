No se jugarán los partidos de fin de semana entre Mazatlán y Guasave. La última serie de la primera vuelta de la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave no se desarrollará. Tras los hechos violentos suscitados en Guasave este viernes, la LMP decidió suspender el primer juego de la serie en el estadio Kuroda, cuando se encontraba en la tercera entrada.

Al no contarse con la certeza de seguridad y los protocolos necesarios para la reanudación de los compromisos, se determinó la posibilidad de jugarse en el estadio Teodoro Mariscal, siendo Algodoneros de Guasave el local administrativo. “La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el beisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación”, señala el comunicado oficial emitido por la LMP. Inicialmente se contemplaba que la serie se jugara el domingo 22 de noviembre doble juego y el lunes 23 el tercer partido para cerrar la primera mitad de la campaña 2026-2027 y así repartir los puntos, debido a que el martes 24 de noviembre comienza oficialmente la segunda vuelta del calendario invernal. Finalmente se descartó la idea.