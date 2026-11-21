No se jugarán los partidos de fin de semana entre Mazatlán y Guasave.
La última serie de la primera vuelta de la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave no se desarrollará.
Tras los hechos violentos suscitados en Guasave este viernes, la LMP decidió suspender el primer juego de la serie en el estadio Kuroda, cuando se encontraba en la tercera entrada.
Al no contarse con la certeza de seguridad y los protocolos necesarios para la reanudación de los compromisos, se determinó la posibilidad de jugarse en el estadio Teodoro Mariscal, siendo Algodoneros de Guasave el local administrativo.
“La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el beisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación”, señala el comunicado oficial emitido por la LMP.
Inicialmente se contemplaba que la serie se jugara el domingo 22 de noviembre doble juego y el lunes 23 el tercer partido para cerrar la primera mitad de la campaña 2026-2027 y así repartir los puntos, debido a que el martes 24 de noviembre comienza oficialmente la segunda vuelta del calendario invernal. Finalmente se descartó la idea.
La resolución se tomó por parte de la directiva de la Liga Mexicana del Pacífico y ahora falta conocer qué pasará con estos tres cotejos que les harán faltan a ambos clubes a la hora de los puntos para mejorar posiciones en el standing.
“En el Pacífico vivimos un beisbol por la paz. Para que el beisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios. Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas”, concluyó el mensaje suscrito por Salvador Escobar C.
La Liga del Pacífico deberá hacer oficial la situación y qué es lo procederá en el tema deportivo.