Cancelan la ‘Copa América’ en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi nadie se percató de una información de hace unos días: la cancelación de la llamada “Copa América” que en su primera edición se iba a efectuar en escenarios naturales de Venezuela, del 19 al 22 de noviembre en curso.

Eso salvó a la Liga Mexicana del Pacífico y a los otros circuitos invernales afiliados a la Confederación de Beisbol del Caribe de prescindir de algunos de sus estelares. Lo padecieron en 2023 con motivo de los Juegos Panamericanos y el año pasado para el Premier 12.

Se recuerda que para el Premier celebrado en Guadalajara y en el que no había nada en juego, hubo quejas del encargado de la Selección Mexicana, Rodrigo López, porque no les cedieron los elementos solicitados y terminó renunciando.

Se había dicho que la “Copa América” tenía carácter eliminatorio para el Clásico Mundial y Juegos Olímpicos, pero era difícil de creer cuando ya están listos los grupos y calendario para marzo de 2026, y falta rato para Los Ángeles 2028.

Firmaba la fallida convocatoria la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol ( WBSC) que, de un tiempo a la fecha, le ha dado por sacarse de la manga eventos como la “Champions” que en sus primeras dos ediciones en Mérida 2023 y Ciudad de México 2025, resultaron un fracaso en lo económico.

LOS Jaguares de Nayarit encontraron oro con el lanzador de liga independiente, Jared Wetherbee, quien despegó en su debut en la LMP ganando cinco de sus primeras seis decisiones, con una efectividad de 2.84.

Es un zurdo de 27 años que en cuatro de sus seis aperturas ha recorrido seis o más innings, entre ellas dos de siete, la más reciente, la noche del sábado en el Coloso del Pacífico Alejo Peralta, frente a los punteros Yaquis de Ciudad Obregón.

La única derrota en su performance la sufrió el 29 de octubre en Guasave, en su tercera asignación y llama la atención que los Algodoneros lo explotaron en el primer capítulo (4h, 4c, 2bb).

UN día como hoy, en 1982- La selección Sur se impone a la Norte, 4x0, en el estadio Abelardo L. Rodríguez de Guaymas, en un juego perfecto combinado de Ramón Arano (2), Ramón Villegas (2), Pablo Gutiérrez (2), Salomé Barojas (2) y Alfonso Pulido (1).

En 2000: El receptor de los Piratas de Pittsburgh, Jason Kendall, firma el contrato más lucrativo en la historia del equipo, tras acordar una extensión por seis años y 60 millones de dólares.

Hoy cumpliría años el inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Tom Seaver (76), quien falleció el 31 de agosto de 2020 en Calistoga, California.

-“Quien controla el miedo de la gente, se convierte en el amo de sus almas”.- Nicolás Maquiavelo.

ENTRE suspensivos.- Los Venados de Mazatlán debutaron ayer al jardinero, Miles Simington, quien tuvo un verano muy movido en la LMB con Leones de Yucatán (.240, 0, 3), Rieleros de Aguascalientes (.349, 1, 8) y Tigres de Quintana Roo (.339, 5, 24)... Tomó el lugar en el roster del dominicano, Estamy Ureña (.182, 0, 4), a quien sólo aguantaron 8 jornadas... Tucson Baseball Team será “local” en las últimas dos series de la primera mitad en Mexicali y Los Mochis, en tanto no hay noticias sobre el trámite migratorio a casi una semana de que el gobierno de Estados Unidos abrió sus puertas a lo largo y ancho de su inmenso territorio, ofreciendo los servicios que necesita la comunidad... La Liga Dominicana (Lidom) venció a la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, 6-2, en una especie de Juego de Estrellas efectuado en el Citi Field de los Mets de Nueva York, ante 20,057 espectadores.