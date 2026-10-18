CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda se salió pronto de la primera crisis de postemporada de su carrera y luego de fallar en sus primeros 10 turnos, mientras los Guardianes de Cleveland se ponían arriba 2-1 en la Serie de Campeonato, apiló cinco hits en 9 oportunidades con 3 impulsadas, para contribuir en las dos victorias que colocaron a los Rays de Tampa Bay a un paso de la Serie Mundial.

El tijuanense se fue el domingo de 5-2 y una empujada en respaldo del estelar Drew Rasmussen, quien lanzó pelota de 4 hits, una rayita y seis ponches a los locales, como artífice de importante triunfo 3-1. Un día antes, Aranda sonó de 4-3 y mandó a la goma a dos.

Sin descanso, la serie continuará este lunes en el estadio Tropicana de San Petersburgo, Florida, donde en la Serie Divisional los Rays derrotaron dos veces a los Yanquis de Nueva York y dividieron con los ex Indios.

Los Guardianes, que en los playoffs de 2026 han triunfado en cuatro de cinco juegos de visitantes—tres sobre los Medias Blancas de Chicago—intentarán la remontada a domicilio que requieren para mantener viva la ilusión de terminar con una sequía de 77 años sin ganar la Serie Mundial.

SIN miedo al qué dirán, el mánager de Águilas de Mexicali, Roberto Vizcarra, quitó la estafeta de cerrador al líder de todos los tiempos en salvados en la Liga Mexicana del Pacífico, Jake Sánchez (135) y se la entregó a Javier Cruz, quien iba de 2-2 en situación de rescate.

Pero Sánchez (1-0, 0.00) sigue en buena forma, según lo demostró con dos apariciones en ceros en su faceta de preparador, incluso una de dos innings contra los Naranjeros de Hermosillo en el estadio Fernando Valenzuela.

Naturalmente, Vizcarra no ha descartado al México americano para volver a bajar la cortina, metiendo algo de presión al potosino Cruz, que casi siempre ha sido un cheque al portador con los emplumados. Desde que llegó en 2021-2022 tras su paso por los Charros de Jalisco y tomar más de una tacita de café en Grandes Ligas (0-0, 7.45) con los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.

UN día como hoy en 1981 - En el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), disputado un lunes por la tarde tras la suspensión del encuentro el día anterior debido a la lluvia, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Rick Monday, conectó un jonrón en el noveno episodio ante Steve Rogers, para dar a los Dodgers de Los Ángeles una victoria de 2-1 sobre los Expos de Montreal y el título de la Liga Nacional.

El batazo de Monday decidió un duelo a favor del novato sensación Fernando Valenzuela, quien lanzó 8 innings y dos tercios. Bob Welch sacó el último out y los Dodgers amarraron su boleto a la Serie Mundial en la que enfrentarán a los Yanquis de Nueva York. Ray Burris aguantó el duelo a Valenzuela para irse sin decisión.

Mañanitas para Germán Barranca (70), Sergio Omas Gastélum (48) y J.A. Happ (44). Hoy cumplirían años Ossie Álvarez (1933-2008), Sandy Alomar (1943-2025) y Obed Plascencia (1944-2018).

-“Piensa como un hombre de acción, actúa como un hombre de pensamiento”.- Henry Louis Berson.

EN seguidillas.- Previo al último juego de la primera serie del rol regular, el domingo, se sabía de dos actuaciones de las llamadas de calidad entre los abridores en la LMP: el importado de los Charros, Patrick Murphy (6 Ip, 3h, 0c, 0bb, 7k) contra los Jaguares en el Coloso del Pacífico Alejo Peralta, y Faustino Carrera (6 Ip, 4h, 2c, 1l, 4bb, 3k), de Nayarit, ante los bicampeones de Benjamín Gil... Entre los demás abridores ganadores hubo actuaciones de cinco entradas que los nuevos cronistas y periodistas califican de “joyas”, destacando la del legionario clase AAA de los Algodoneros de Guasave, Kevin Abel (Cincinnati), a quien el mánager Óscar Robles mandó a las regaderas después de que tiró cinco innings sin hit ni carrera con 0 boletos y 7 ponches frente a los Cañeros de Los Mochis... En Mexicali tienen lugar para el lanzador Valente Bellozo que en 2026 trabajó un rato en las Mayores (0-1, 7.59) y mucho en la sucursal AAA (160 innings y dos tercios) de los Rockies de Colorado (4-9, 4.43)... Los “Caballeros Águilas” también esperan al shorstop de doble nacionalidad, Jonathan Ornelas, que bateó .296, 13 bambinazos y 56 producidas en las filiales AAA de los Yanquis, Atléticos y Cerveceros. Asimismo, consumió algunos turnos en Grandes Ligas (.190, 0, 1) con Milwaukee y los Atléticos.