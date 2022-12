LOS MOCHIS._ El bateo de los Cañeros de Los Mochis no pudo hacer contacto en los momentos importantes y los Charros de Jalisco aprovecharon para llevarse el tercero y decisivo de la serie con marcador de 5 carreras a 1.

No pudo ser la mejor presentación para Nick Struck, pese a que el estadounidense no lo hizo mal la ofensiva verde quedó a deber y no logró concretar cuando tuvieron oportunidades de anotar.