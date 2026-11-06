Cañeros de Los Mochis apalea 13-4 a Águilas de Mexicali en el inicio de la serie

Fue un ataque tempranero por parte de los verdes haciendo efectivas 3 carreras en la primera entrada, liderado el rally con producciones de Yurisbel Gracial y Eric Filia.

LOS MOCHIS._ Los Águilas de Mexicali caen en el primero de la serie contra Cañeros de Los Mochis por marcador de 13 carreras a 4, en acciones de la séptima serie de la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico .

En el segundo episodio sumaron 6 anotaciones más que marcó la salida de David Reyes, destacando el cuadrangular de Randy Romero, para tomar una ventaja de 9 carreras por 0 en 2 entradas de juego.

Los Emplumados se metieron al score cuando Esteban “Pony” Quiroz sonó largo cuadrangular (8) por el jardín derecho producto de 2 carreras y con ello colocar el pizarrón 9 carreras a 2.

Los Cañeros volvieron a marcar en el siguiente episodio anotando 4 carreras con carreras anotadas de Rainel Rosario, Yurisbel Gracial, Jayson Bass e Isaac Rodríguez que aumentaron el score 13 carreras a 2.

En la octava tanda Phillip Evans llevó la bola más allá de la barda del jardín izquierdo (4) para solitario homerun que indicó un marcador de 13 carreras a 3 en favor de los locales.

La última del juego fue Los Águilas en la novena entrada, Jonathan Ornelas conectó doblete y Gilberto Vizcarra con sencillo al prado izquierdo lo envió al plato para el marcador final de 13 carreras a 4 en favor de Cañeros de Los Mochis.

La última del juego fue Los Águilas en la novena entrada, Jonathan Ornelas conectó doblete y Gilberto Vizcarra con sencillo al prado izquierdo lo envió al plato para el marcador final de 13 carreras a 4 en favor de Cañeros de Los Mochis.

Para el segundo de la serie se espera el duelo de lanzadores entre Jake Garland (2-0) por Mexicali y Francisco Pazos (0-2) por Los Mochis, en juego programado a las 18:00 horas tiempo de Sinaloa.