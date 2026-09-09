$!Cañeros de Los Mochis confirma el retorno del cañonero cubano Yurisbel Gracial

LOS MOCHIS._ Los Cañeros de Los Mochis siguen empeñados en formar un equipo de alto nivel y se reforzarán nuevamente con el cañonero cubano Yurisbel Gracial.
Yurisbel Gracial es un pelotero cubano que destaca por su poder, contacto, versatilidad a la defensiva y una exitosa trayectoria internacional.
Gracial inició jugando beisbol profesional en su país natal para el equipo de Matanzas, en 2016 emigró a Canadá donde vistió la casca de Quebec y en 2018 se fue a Japón donde consiguió enormes logros, siendo campeón en 3 ocasiones con Fukuoka y obteniendo un título de MVP y dos llamados al juego de estrellas. Con la selección de Cuba participó en diferentes torneos internacionales incluyendo los clásicos mundiales de 2017 y 2023.
En el beisbol mexicano debutó en 2024 con Conspiradores de Querétaro donde también ha cosechado grandes números. Este 2026 participó en 74 juegos y bateó 85 imparables incluyendo 24 cuadrangulares, un triple y 15 dobles además de ser altamente efectivo a la hora cero remolcando 70 carreras.
El año pasado llegó a los verdes recuperándose de una lesión y estuvo listo para jugar la recta final de la temporada. De inmediato dio muestra de su poder y en 21 juegos bateó 27 hits incluyendo 6 dobles y 2 jonrones y 23 compañeros enviados al plato.
Gracial formará parte de una de las legiones extranjeras más interesantes de los últimos años que incluye a los bateadores Eric Filia, Mallex Smith y Dayson Croes y a los lanzadores Daysbel Hernández, Danis Correa, Konnor Ash, Luis Miguel Romero y Colten Davis.