$!Cañeros de Los Mochis confirma el retorno del cañonero cubano Yurisbel Gracial

LOS MOCHIS._ Los Cañeros de Los Mochis siguen empeñados en formar un equipo de alto nivel y se reforzarán nuevamente con el cañonero cubano Yurisbel Gracial.

Yurisbel Gracial es un pelotero cubano que destaca por su poder, contacto, versatilidad a la defensiva y una exitosa trayectoria internacional.

Gracial inició jugando beisbol profesional en su país natal para el equipo de Matanzas, en 2016 emigró a Canadá donde vistió la casca de Quebec y en 2018 se fue a Japón donde consiguió enormes logros, siendo campeón en 3 ocasiones con Fukuoka y obteniendo un título de MVP y dos llamados al juego de estrellas. Con la selección de Cuba participó en diferentes torneos internacionales incluyendo los clásicos mundiales de 2017 y 2023.