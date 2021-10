Por la tarde los verdes realizaron su entrenamiento general y practicaron la defensiva tanto pítchers como jugadores de cuadro.

El mánager Robinson Cancel dividió a los bateadores de los pítchers y platicó con cada grupo. A los lanzadores les pidió mantener la concentración y trabajar con inteligencia.

“Esto se gana out por out, es importante que dominemos los fundamentos del juego, mantener la concentración en cada bateador, hay que conocer al rival, no a todos los podemos dominar con velocidad, escuchen a sus coaches”.