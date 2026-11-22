CULIACÁN._ En el cierre de la serie y conclusión de la primera vuelta, los Tomateros de Culiacán cayeron con marcador de 6-3 ante los Cañeros de Los Mochis en el Estadio Juan Ley Fong.

La pizarra se inauguró en la parte baja de la tercera entrada con un rally de tres anotaciones. Fernando Flores comenzó el inning con imparable al jardín izquierdo y JP Martínez negoció pasaporte; con dos guindas en circulación, Fabricio Macías conectó un doblete que techó al jardinero central para enviar a ambos compañeros al plato y poner adelante a los de casa 2-0.

Enseguida, Joey Meneses prolongó el ataque al responder con sencillo productor que permitió que Macías pisara el pentágono para colocar los cartones 3-0.

La novena visitante respondió y logró darle la vuelta al encuentro al fabricar un racimo de cuatro carreras en la apertura de la sexta entrada, tomando ventaja momentánea de 4-3.

Los de la capital sinaloense intentaron reaccionar en la recta final, pero el pitcheo de Cañeros cerró toda posibilidad para asegurar la victoria con marcador de 6-3.

Con este resultado, Tomateros culmina la primera vuelta con récord positivo de 19 victorias y 16 descalabros, preparándose ahora para una semana completa de gira: de martes a jueves visitarán Navojoa y el fin de semana se medirán ante los Algodoneros en Guasave.