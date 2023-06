Bass se define a sí mismo como un jugador que nunca se rinde y lucha por superarse cada día.

“Recuerdo mi primera vez que fui a un nacional representado a Los Mochis, recuerdo la emoción que tenía y las ansias de jugar el primer juego... Fue difícil cuando dejé a mi familia y me fui a una academia para poder cumplir mis sueños, pero nunca me he rendido ante las situaciones que aparecían en mi camino durante mi proceso como pelotero”.

El muchacho está consciente del legado que hereda y lo que significa para la afición de Cañeros el apellido Bass, algo que para él, en vez de presionarlo, lo motiva a querer superarse.

“Mi inspiración es ser mejor que mi papá... me siento muy orgulloso y feliz por poder estar en el mejor equipo de Liga del Pacífico y poder seguir con la dinastía”.

Comentó que el apoyo de su familia ha sido fundamental en su corta carrera, además de haber tenido buenos entrenadores.

“Todo lo debo gracias al apoyo de mi madre, de mi padre y de mi familia como también el gran apoyo que me dio la Academia HH de Raúl y Baldomero Hernández... totalmente agradecido de siempre haber confiado en mi talento”.

Sobre su desarrollo como jugador platicó que también jugó como parador en corto, pero al final se inclinó a jugar en los jardines, quizás influido por su padre.

En febrero de este año fue firmado por los Mellizos de Minnesota y ya se encuentra jugando con el equipo de desarrollo en la Liga de Verano de República Dominicana.

Vale la pena recordar que los jugadores de “Primera Firma” son jugadores libres que cumplen al menos 16 años y medio y pertenecen al municipio del equipo, lo que permite a las organizaciones proteger al talento joven y mantener la competitividad en la liga.

Este sábado, el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico dará a conocer los otros dos jugadores que completarán sus Primeras Firmas 2023.