Cañeros de Los Mochis relevan a Félix Fermín; Chris Coste toma el mando interino

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de corregir el rumbo y alcanzar las metas que se han trazado esta temporada, el Club Cañeros de Los Mochis anunció que Félix Fermín deja de ser el mánager, tomando su lugar de manera interina el estadounidense Chris Coste.

El dominicano se unió a Cañeros en la temporada 2023-2024 y bajo su mando se avanzó a los playoffs de esa temporada y a la semifinal de la 2024-2025. En su primer año como timonel logró 36 victorias a cambio de 32 derrotas y en la temporada siguiente mejoró la marca a 37-31. Este año deja un balance de 30-25 para sumar 103 triunfos y 88 descalabros lo que da un porcentaje de victorias de 0.539.

En la primera vuelta de esta temporada el equipo se ubicó en el estupendo segundo lugar con 21 victorias y 14 derrotas; sin embargo, en la segunda mitad los resultados no han sido favorables con marca de 9-11 que los pone de momento en octavo puesto, lo que obliga a la organización a mover fichas para devolver al equipo a los primeros planos.

Cañeros agradeció a Fermín por la entrega y profesionalismo que mostró desde su primer día en la organización y le deseó el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros.