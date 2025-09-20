Cañeros de Los Mochis se lleva el triunfo en el primero en el Sinaloa Classic

CHOIX, Sinaloa._ Los Cañeros de Los Mochis iniciaron con triunfo su participación en el Sinaloa Classic 2025 al derrotar 10 carreras por 4 al selectivo de los Estados Unidos.

Este fue el tercer juego de preparación para Cañeros y ha permitido a Félix Fermín y a su cuerpo técnico evaluar el progreso de sus jugadores tras casi dos semanas de entrenamientos.

Los verdes no esperaron y desde la primera entrada sentenciaron el juego con rally de 5 aprovechando el descontrol del pitcher norteamericano que otorgó seis bases por bolas que le costaron par de carreras y luego Bryant Aragón conectó hit productor de un par más.

En el segundo episodio el selectivo de Estados Unidos se hizo presente en el marcador gracias a un doblete productor de Hartman ante los lanzamientos de Jonás Garibay.

Pero los Cañeros no perdieron tiempo y en el cierre del inning Beder Gutiérrez también conectó doblete con el que remostró a Castro y Uriarte con el 7 a 1.

En la tercera Lugo apuntó una más para los verdes al batear rola complicada dentro del cuadro que aprovechó Diego Soto para descolgarse al home.

Los norteamericanos lograron sumar una carrera en la quinta y dos en la séptima pero Cañeros sumó un par en la sexta con imparables de Beder Gutiérrez y Diego Soto.

Jonás Garibay se hizo cargo de los dos primeros episodios permitiendo una carrera y le siguieron Miguel León, Andrés Pérez, Tomás Solís, Nolasco Villalobos, Guadalupe Chávez y finalizó Julio Diloné con 3 ponches.

Este domingo, los Cañeros se trasladarán al poblado vecino de Cohuibampo para enfrentar a los Tomateros de Culiacán a las 13:00 horas.