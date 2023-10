Las primeras carreras del juego llegaron en el cierre de la tercera entrada cuando con hombre en segunda y tercera, el norteamericano Eric Filia conectó candente línea que no pudo contener el segunda base y con ello anotó Édgar Robles. Después, Yasmany Tomás elevó de sacrificio para que Roberto Castro anotara el 2 a 0.

En la sexta entrada, la Fuerza Verde sumó otro par bateando cuatro imparables consecutivos de Rodolfo Amador, Yasmany Tomás, Carlos Soto y Édgar Robles, estos dos últimos impulsaron carrera.

El juego se puso 5 a 0 en la séptima, luego que Rodolfo Amador bateó un elevado y Javier Sánchez anotó en pisa y huye.

Fue en la octava que los Tomateros lograron deshacer la blanqueada gracias un cuadrangular de Ildelfonso Ruiz III que se llevó por delante a Antonio Lamas.

La novena entrada no se fue sin dosis de drama pues los guindas le llenaron las almohadillas a Andrés Ávila. Tras lograr retirar un out vino un lanzamiento descontrolado con el que entró carrera. El derecho no perdió el temple y recetó dos ponches que se convirtieron en los outs finales que le dieron la victoria a los verdes.

Nick Struck tuvo una sólida actuación sobre la loma luciendo en sus pitcheos y con par de atrapadas, le siguieron Luis Fernando Miranda, Fabián Cota, Darel Torres, Vicente Valenzuela y Andrés Ávila.

Este domingo las acciones se trasladan a Culiacán donde ambas escuadras volverán a medirse por la misma causa, en juego pactado a las 17:00 horas.