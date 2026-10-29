$!Cañeros de Los Mochis supera a Charros de Jalisco 12-6 e impone récord de dobles en la LMP

ZAPOPAN._ Con implacable ofensiva de 24 imparables incluyendo 11 extrabases los Cañeros de Los Mochis doblegaron a los Charros de Jalisco con marcador de 12 carreras a 6.
Los 9 del lineup inicial de los verdes conectaron al menos un imparable. De los 24 conectados 10 fueron dobletes con lo que se superó la marca de más dobles conectados por un equipo que era de 8.
Yurisbel Gracial dio la primera campanada por Cañeros en la primera entrada; con dos out y Eric Filia en tercera el cubano pegó de hit para remolcar a su compañero.
Gracial volvió a responder en la apertura de la tercera entrada; Eric Filia inició la tanda con doblete y después de un out el cubano volvió a impulsarlo, esta vez con un hit doble y después del segundo out él mismo logró anotar gracias a un hit de Asael Sánchez.
En la cuarta los verdes sumaron 3 más a su favor; José Robledo inició negociando base y luego Randy Romero lo remolcó con doblete, después Romero anotaría también gracias a un doble conectado por Rainel Rosario.
En el cierre de ese episodio los Charros lograron aparecer en el marcador; con un out y hombre en segunda Reynaldo Rodríguez bateó doblete para traer a Julián Ornelas y después del segundo out Alan Espinoza se trajo a Rodríguez con sencillo.
Pero los Cañeros volvieron al ataque en la quinta entrada abriendo el episodio con 3 dobletes consecutivos de Asael Sánchez, Alejandro Urías e Isaac Rodríguez, entrando así dos carreras. Además, luego vinieron par de hits de José Robledo y Randy Romero, este último productor.
Los locales volvieron a contestar en la parte baja de ese inning; Jacob Robson bateó cuadrangular solitario y más adelante Reynaldo Rodríguez bateó sencillo para enviar a Mateo Gil a la registradora.
Pero la Fuerza Verde aún guardaba pólvora en sus cañones. En la octava entrada añadieron 4 carreras gracias a un Grand Slam de Isaac Rodríguez teniendo en base a Yurisbel Gracial, Asael Sánchez y Christopher Escárrega.
Y en la novena el mismo Rodríguez volvió a atacar ahora con un doble para impulsar a Gracial y Amador. Además, luego vendría hit de José Robledo para empujar a Escárrega y un fly de sacrificio de Randy Romero con el que anotó Rodríguez.
En la parte baja de esa novena los locales anotaron una última vez; Christian Morales inició la tanda con doble y después anotó con una rola al cuadro de Omar Rentería.
Este viernes los Cañeros vuelven a casa para recibir a los Naranjeros de Hermosillo. Por los verdes abrirán Raúl Castellón, Omar Araujo y Francisco Pazos mientras que por los naranjas lo harán José Samayoa, Zac Grotz y Wilmer Ríos.
Pitcheo
Por Charros abrió Patrick Murphy y fue derrotado al permitir 7 carreras en 4 entradas, le conectaron 12 hits, dio 2 bases por bolas y ponchó a 2. Le siguieron Irving Vázquez, Isaias Félix, Darío Gardea, Luis Moreno y Oscar Valenzuela.
Por Cañeros inició Luis Fernando Miranda y trabajó 4 entradas y un tercio en las que aceptó 5 carreras, le conectaron 7 hits, dio 3 bases por bolas y ponchó a 3. Le siguieron Lupe Chávez, Colten Davis, Irvin Machuca y Yoan López.