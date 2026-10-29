$!Cañeros de Los Mochis supera a Charros de Jalisco 12-6 e impone récord de dobles en la LMP

ZAPOPAN._ Con implacable ofensiva de 24 imparables incluyendo 11 extrabases los Cañeros de Los Mochis doblegaron a los Charros de Jalisco con marcador de 12 carreras a 6. Los 9 del lineup inicial de los verdes conectaron al menos un imparable. De los 24 conectados 10 fueron dobletes con lo que se superó la marca de más dobles conectados por un equipo que era de 8. Yurisbel Gracial dio la primera campanada por Cañeros en la primera entrada; con dos out y Eric Filia en tercera el cubano pegó de hit para remolcar a su compañero.

Gracial volvió a responder en la apertura de la tercera entrada; Eric Filia inició la tanda con doblete y después de un out el cubano volvió a impulsarlo, esta vez con un hit doble y después del segundo out él mismo logró anotar gracias a un hit de Asael Sánchez. En la cuarta los verdes sumaron 3 más a su favor; José Robledo inició negociando base y luego Randy Romero lo remolcó con doblete, después Romero anotaría también gracias a un doble conectado por Rainel Rosario. En el cierre de ese episodio los Charros lograron aparecer en el marcador; con un out y hombre en segunda Reynaldo Rodríguez bateó doblete para traer a Julián Ornelas y después del segundo out Alan Espinoza se trajo a Rodríguez con sencillo.