Beisbol
|
LMP

Cañeros deja en el terreno a Yaquis con batazo de Isaac Rodríguez

El capitán definió un duelo cerrado 2-1 en la novena entrada, tras un gran duelo de pitcheo entre Omar Araujo y Brandon Brennan en Los Mochis
Noroeste/Redacción |
03/12/2025 23:23
LOS MOCHIS._ En un juego cerrado a más no poder los Cañeros de Los Mochis lograron alzarse con el triunfo con un oportuno y bien colocado batazo del capitán Isaac Rodríguez para derrotar 2 carreras por 1 a los Yaquis de Obregón.

Fue un encuentro dominado tanto por Araujo como por Brennan y el apoyo de sus respectivos relevos, aceptando solo una carrera por bando durante ocho entradas.

$!Omar Araujo.
Omar Araujo. ( Foto: Cañeros)

La primera carrera del juego llegó en el cierre de la quinta entrada; Alejandro Urías abrió tanda con hit, avanzó a tercera con sacrificio de Alejo López y después anotó con sencillo de Nick Williams.

Los Yaquis igualaron el score en la octava entrada; Alfredo Hurtado obtuvo base por bolas y después de dos outs Sebastián Elizalde conectó triple para enviarlo a la registradora.

El desenlace se dio en el noveno inning; Yasmany Tomás fue golpeado y Diego Soto entró a correr en su lugar, después de un out se llenaron las bases y con la mesa puesta Isaac Rodríguez conectó potente batazo para poner la pelota en el jardín izquierdo y dejar en el terreno a los Yaquis.

$!Isaac Rodríguez produce el triunfo.
Isaac Rodríguez produce el triunfo. ( Foto: Cañeros)

Este jueves los Cañeros enviarán a lanzar a Jake Dykhoff para enfrentar a Felipe González.

Pitcheo

Omar Araujo abrió por Cañeros lanzando 5 entradas en ceros, le conectaron 3 hits, dio 2 bases por bolas y ponchó a 2. Le ayudaron Lupe Chávez, Irvin Machuca y el ganador Daniel Duarte.

Brandon Brennan inició por Yaquis con labor de 4 entradas y dos tercios en las que aceptó una carrera, le conectaron un hit, dio 5 bases por bolas y ponchó a 6. Le siguieron Manuel Chávez, Nick Gardewine, R.J. Alaniz y el derrotado Samuel Zazueta.

