Cañeros deja en el terreno a Yaquis con batazo de Isaac Rodríguez

LOS MOCHIS._ En un juego cerrado a más no poder los Cañeros de Los Mochis lograron alzarse con el triunfo con un oportuno y bien colocado batazo del capitán Isaac Rodríguez para derrotar 2 carreras por 1 a los Yaquis de Obregón. Fue un encuentro dominado tanto por Araujo como por Brennan y el apoyo de sus respectivos relevos, aceptando solo una carrera por bando durante ocho entradas.

Omar Araujo. ( )

La primera carrera del juego llegó en el cierre de la quinta entrada; Alejandro Urías abrió tanda con hit, avanzó a tercera con sacrificio de Alejo López y después anotó con sencillo de Nick Williams. Los Yaquis igualaron el score en la octava entrada; Alfredo Hurtado obtuvo base por bolas y después de dos outs Sebastián Elizalde conectó triple para enviarlo a la registradora. El desenlace se dio en el noveno inning; Yasmany Tomás fue golpeado y Diego Soto entró a correr en su lugar, después de un out se llenaron las bases y con la mesa puesta Isaac Rodríguez conectó potente batazo para poner la pelota en el jardín izquierdo y dejar en el terreno a los Yaquis.

Isaac Rodríguez produce el triunfo. ( )