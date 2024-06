Este 2024 le tocó enfundarse en el uniforme de los Gasolineros de Los Mochis en la Liga Clemente Grijalva Cota.

Al ser informado que sería tomado por los verdes el muchacho expresó su gratitud y entusiasmo por lograr un objetivo que ha tenido desde niño.

“Es un sueño hecho realidad porque es el equipo que he crecido mirando desde pequeño y es un equipo que me inspiró a trabajar para algún día formar parte de esta organización pues es algo muy sentimental porque recuerdo que cuando inicié a jugar dije que algún día me gustaría estar en este club y le doy muchas gracias a la organización por tomarme en cuenta”.

Mora añadió que se siente agradecido infinitamente con sus padres que le han apoyado siempre y resaltó también el trabajo de sus entrenadores.

“Mi mayor inspiración son Dios, mis Padres y algunas personas cercanas que me rodean que siempre han estado apoyando en cualquier momento y motivando a siempre sacar lo mejor de mí, también una persona muy importante dentro de mi carrera es Arturo Ruiz, coach de Algodoneros, que fue la persona que me metió al ambiente del beisbol profesional”.

Sobre su firma el gerente deportivo Carlos Soto comentó que es un muchacho al que han venido siguiendo y de quien han visto un favorable crecimiento.

“Es un jugador que tanto a la ofensiva como a la defensiva tiene facultades, hemos visto un despegue en él y yo creo que este mismo año podríamos verlo debutar en el Pacífico, no tengo dudas de que su bat dará de que hablar”.

El directivo resaltó además sus cualidades a la defensiva, siendo un guante seguro en el short stop pero con un tremendo potencial para defender la tercera base en un futuro.

En los días próximos la organización mochitense dará a conocer los otros dos jugadores que conforman el trío de jugadores de primera firma al que cada club de la LAMP tiene derecho a registrar.