$!Cañeros remonta con rally en la octava y vence a Venados en la Copa Gobernadora

GUAMÚCHIL._ Con un rally de cinco carreras en la octava entrada, los Cañeros de Los Mochis derrotaron 7-6 a los Venados de Mazatlán en el arranque de la edición 2026 de la Copa Gobernadora. Los Venados parecían tener controlado el juego con tres carreras en la cuarta entrada y otras 3 en la sexta. Pero los Cañeros lograron remar contra corriente ante un 6-1 adverso.

Roldolfo Amador rompió el cero en la cuarta entrada al conectar cuadrangular solitario por el mero jardín central. En la séptima, los verdes volvieron a anotar; con hombres en las esquinas José Robledo bateó rola al cuadro con la que anotó Alejandro Urías para poner las cosas 6 a 2. El gran regreso se dio en la octava entrada. Justin Connell bateó doblete para impulsar a Aarón Lugo, luego el norteamericano avanzó par de bases con lanzamientos descontrolados. Luego de embasarse dos verdes llegó Asael Sánchez con rola que pifió en su tiro el short stop y con ello entraron par de carreras para empatar a 6. Finalmente, José Robledo bateó rola al cuadro con la que anotó el corredor emergente Luis Ángel Medina.