En la tercera entrada los Charros se fueron al frente con sencillo de Julián Ornelas y anotada de Jared Serna. Pero la respuesta de Cañeros no tardó y al siguiente inning Justin Dean remolcó a Oliver Zepeda con el 2-2.

Los de casa tampoco tardaron y se acercaron peligrosamente en la baja de ese episodio; una rola al cuadro de Manny Rodríguez permitió a Ornelas anotar y un sencillo de Félix Pérez le dio oportunidad a Amador de registrar la cuarta carrera azul.

En la octava los de Jalisco volvieron a amenazar y colocaron hombre en tercera; habiendo dos outs Agustín Murillo amenazó con squeeze play, pero no ejecutó el toque, el receptor JC Camacho realizó un potente tiro a tercera y puso out a Villanueva para conseguir el tercer out.

Este martes los Cañeros continuarán de gira al visitar a los Tomateros de Culiacán. Por los verdes estarán lanzando Leuris Gómez, Manuel Urías y Carlos Viera mientras que los guindas van con Anthony Vasquez, Kyle Arjona y Manny Bañuelos.

PITCHEO

Jaime Lugo abrió el juego por Charros y fue derrotado, trabajó 5.1 innings en los que permitió 3 carreras, le batearon ocho hits, dio tres bases con igual número de ponches. Le relevaron Manuel Flores, Brennan Bernardino, David Richardson y Roberto Osuna.

Fabián Cota inició y venció por Cañeros y su labor fue de cinco entradas y un tercio en los que aceptó 4 carreras, le batearon cinco hits, dio una base y ponchó a seis, Le ayudaron Manuel Báez, Marcos Machado, Luis Niebla, Ulises López y salvó Daysbel Hernández.