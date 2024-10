LOS MOCHIS._ Cañeros de Los Mochis no dejó de luchar hasta el último out, pero no logró recuperarse de un dañino golpe en la cuarta entrada y cedió el segundo de la serie con marcador de 7 carreras por 5 favorable a los Mayos de Navojoa.

Fue una noche candente para la legión de extranjeros, especialmente para Yasmany Tomás con 4 hits en 4 turnos, 3 para Roel Santos y 2 producciones de Félix Stevens. Lamentablemente no fue una buena noche para el abridor y la reacción ofensiva resultó insuficiente ante el daño.