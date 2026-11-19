LOS MOCHIS._ Apoyando una gran labor monticular de Alexander Armenta, Eric Filia y Yurisbel Gracial se fueron para la calle en lo que fue una emocionante victoria de Cañeros de Los Mochis al son de 2-11 en el tercero de la serie contra Yaquis de Obregón.

Armenta tuvo su segunda apertura en el pacífico y consiguió su primera victoria, la primera que logra en el beisbol profesional mexicano.

La primera campanada se dio después de caer el primer out del cierre del segundo inning. Eric Filia bateó su segundo cuadrangular de la temporada sacando la pelota por el jardín derecho.

En el cuarto episodio los Yaquis igualaron el score. Con un out y hombres en segunda y tercera Fernando Pérez bateó sencillo al central remolcando a Roberto Valenzuela.

El segundo estacazo verde de la noche lo dio Yurisbel Gracial en la sexta entrada, fue un batazo al jardín izquierdo-central que se convirtió en su séptimo jonrón de la temporada.