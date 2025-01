CIUDAD DE MÉXICO.- Llegó a la Liga Dominicana la primera remesa de la Liga Mexicana del Pacífico, los lanzadores Eduardo Vera y Jeremy Rhoades, de Águilas de Mexicali, y el relevista de los Yaquis de Ciudad Obregón, Samuel Zazueta.

Los tres a Estrellas Orientales, que van por su cuarta final consecutiva y en donde harán causa común con el veterano Robinson Canó y el coach de pitcheo, el tijuanense Rigoberto Beltrán.

Canó se reincorporó después de un viaje relámpago a la Ciudad de México, donde dio una plática motivacional al equipo femenil de softbol de los Diablos Rojos, y a su arribo declaró que si las Estrellas Orientales se coronan en este ciclo, se retirará.

No dijo si eso solamente aplica en invierno o lo hará extensivo al verano, pero tras la citada visita a no dudar la directiva escarlata sabe más que nadie de primera mano sobre el futuro inmediato del ex bigleaguer de 42 años.

RUMBO a la Serie del Caribe, en la Liga de Venezuela, bajo el mismo formato de la LIDOM, se buscan finalistas, perfilándose los Cardenales de Lara y los Bravos de Margarita.

Mientras que en la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico, en eliminatorias directas como en la LMP, Criollos de Caguas (2) contra Indios de Mayagüez (2) y Senadores de San Juan (3) ante Cangrejeros de Santurce (1) pelean por el boleto a la serie por el título absoluto.

En República Dominicana y en Venezuela lo apretado del almanaque los haría aterrizar en Mexicali 2025 al cuarto para las doce si sus finales se van al máximo, en tanto en Puerto Rico bajarán la cortina con tiempo suficiente para preparar el viaje.

UN día como hoy, en 1970- Los Cañeros de Los Mochis evitaron la barrida en la serie final al imponerse 5-4 a los Tomateros de Culiacán (3-1). El nicaragüense René Paredes y Antonio Pollorena unieron esfuerzo en el montículo para superar al cubano Pedro Ramos.

En 1982 - Hank Aaron y Frank Robinson son electos al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad. Aaron estableció un récord de Grandes Ligas con 755 jonrones, mientras que Robinson llevó a los Orioles de Baltimore a dos Campeonatos Mundiales y fue nombrado Jugador Más Valioso tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

Aaron se queda a nueve votos de convertirse en la primera selección unánime de la historia, y su porcentaje de elección del 97,8 es superado sólo por el 98,2 por ciento de Ty Cobb en la elección inaugural de 1936. Robinson también fue el primer mánager afroamericano en la historia de las Mayores.

Hoy es el cumpleaños del ex receptor Marco Antonio Guzmán (66) y del ex lanzador y actual coach de pitcheo de los Naranjeros de Hermosillo, Elmer Dessens (54).

**“Me llevó diecisiete años golpear tres mil veces la pelota en béisbol. Lo hice en una tarde en los campos de golf”.- Hank Aaron.

ENTRE suspensivos.- El ex ligamayorista de los Charros, Manuel Bañuelos, tiene en los playoffs 2-0 y efectividad de 2.70 en aperturas ante Águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo... Eso sí, en ambas trabajando el mínimo requerido de 5 innings en el beisbol moderno... También en la LIDOM, en días pasados, las Águilas Cibaeñas anunciaron al zurdo de los Sultanes de Monterrey, Édgar Torres, pero no se supo más y los playoffs (round robin”) se encuentran en la recta final y los emplumados prácticamente eliminados.