Cardenales firmó a Ramón Urías; ‘purga’ en Sultanes

CIUDAD DE MÉXICO.- Ramón Urías y su anónimo representante estiraron la liga lo más que pudieron, hasta que encontraron lo que buscaban con los Cardenales de San Luis, la tercera organización en el Big Show para el tercera base sonorense.

El ganador del Guante de Oro en el tercer cojín y un bateador de 11 jonrones y 44 impulsadas en 2025 en esfuerzo combinado con los Orioles de Baltimore y Astros de Houston, firmó por una temporada y opción para 2027.

Urías, quien se unió a su nuevo club antes del primer juego del spring training, el viernes, es la clase de utility que todo mánager desea a su lado y el de San Luis, Óliver Mármol, podrá utilizarlo en todo el cuadro, incluida la primera almohada.

Su arreglo provocó temores en las redes sobre su participación en el Clásico Mundial, en horas en las que algunos han declinado asistir al torneo que se disputará del 5 al 17 de marzo próximo.

El propio jugador, el club y la compañía de seguros tienen la palabra y el gerente de la selección nacional, Rodrigo López, un imaginario plan “B”, que contará, desde luego, con el “vo.bo” del mánager, Benjamín Gil.

De por vida en las Mayores, Urías batea .257 con 50 jonrones, 81 dobles, 6 triples, 215 impulsadas, 203 anotadas, 137 bases por bolas y 9 robos en seis veranos con los Orioles y parte de uno con los Astros.

En 2022, Urías se convirtió en el tercer mexicano elegido para el Guantes de Oro, detrás del shortstop Rubén Amaro, de los Filis de Filadelfia en 1964 y el antesalista de los Tigres de Detroit, Aurelio Rodríguez en 1976.

En la lista de agentes libres todavía se encuentran, entre los paisanos de usted, los versátiles Alejo López y Luis Urías, el relevista Giovanny Gallegos y el jardinero de la doble nacionalidad Alex Verdugo.

MURIÓ Bill Mazeroski, héroe de los Piratas de Pittsburgh en la Serie Mundial de 1960 contra los Yanquis de Nueva York, atizando el primer “walk-off” de la historia en un séptimo juego del clásico de otoño.

Tenía 89 años y era uno de los cuatro sobrevivientes-- quedan Vern Law (95), Bob Skinner (94) y Bernnie Danniels (93)—de aquellos Bucaneros que tronaron a los apostadores.

Mazeroski fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 2001 y también forma parte de la galería de inmortales de los Piratas, el club de toda su vida útil en las Mayores.

CONTINÚA la “purga” entre legionarios nativos de los Sultanes de Monterrey que en un tiempo presumían a su base nacional como la mejor de la Liga Mexicana y galaxias aledañas.

Ayer enviaron con acuse de recibo a los Bravos de León al ex ligamayorista, Esteban Quiroz (.294, 9,45), quien en 2025 regresó de Estados Unidos a la LMB, a cambio del pitcher de relevo Daniel Cruz (5-2, 4.5).

Y dieron de baja a otro ex bigleaguer, el jugador de cuadro Christian Villanueva (.296, 9, 30), a quien en 2025 prestaron a los Rieleros de Aguascalientes, rindiendo cifras de .296, 9 bambinazos y 30 producidas.

A los 34 años, Villanueva es cortado por segunda vez en cuestión de meses. Le pasó lo mismo en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón durante los entrenamientos.

UN día como hoy, en 2000 - Un informe del Departamento Correccional de Florida dice que Darryl Strawberry, jugador de los Yanquis de Nueva York, dio positivo por cocaína el 19 de enero.

Mañanitas para Don Wakamatsu (63) y Arturo López (43). Hoy cumpliría años Sparky Anderson (96), manager campeón con los Rojos de Cincinnati (1975 y 1976) y en 1984 con los Tigres de Detroit. Falleció el 10 de noviembre de 2010.

-“La experiencia es algo maravilloso. Te permite reconocer un error cuando lo vuelves a cometer”.

ENTRE suspensivos.- Dos de los titulares de la legión mexicana entraron en acción en el segundo día de los juegos de exhibición: Alejandro Kirk y Jonathan Aranda y ambos batearon de 2-1. El receptor para los Azulejos de Toronto (3) contra los Filis de Filadelfia (0) y el primera base de los Rays de Tampa Bay (1) frente a los Bravos de Atlanta (5)... También participó el cátcher César Salazar (3-2) en el tropiezo de los Astros de Houston, 2x1, ante los Nacionales de Washington... El novato Luis Gastélum tiró un inning perfecto (1k) para los Cardenales que fueron superados por una escuadra dividida de los Nacionales, 2-1... Valente Bellozo lanzó dos innings (1h, 1c, 1bb, 2k) por los Rockies de Colorado en cómoda victoria sobre los Diamondbacks de Arizona, 11x6.