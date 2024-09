“Ya conocía el roster, he estado siguiéndolos. Hemos estado en contacto para verificar en qué condiciones llegarían. En el caso de Arellano, está listo, y muchos de los jóvenes tuvieron actividad. El talento está, tenemos una buena base mexicana, y están listos para jugar.

Arellano se mostró motivado por regresar al puerto tras ser un jugador regular durante el verano.

“Estoy muy emocionado porque vienen cosas grandes. Me he estado preparando más mentalmente. Fue difícil con tantos extranjeros en el verano, pero me mantuve enfocado en mí mismo, dando todo y confiando en que puedo hacer todo lo posible para que mi equipo gane.

“Ahora tenemos una responsabilidad que se puede cumplir. Estamos contentos con el equipo que se está formando, el ambiente en el clubhouse es excelente. Todos queremos quedar campeones y representar a México en la Serie del Caribe”, compartió Arellano.

Este viernes, Venados de Mazatlán sostendrá un encuentro de preparación en Acaponeta.