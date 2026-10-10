$!Carlos Chávez asume como nuevo coach de pitcheo de Algodoneros de Guasave

El nativo de El Paso, Texas, conoce muy bien el beisbol invernal, ya que como jugador activo fue parte de organizaciones como Naranjeros de Hermosillo, Cañeros de Los Mochis y Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que en la campaña 2020-2021 fungió como coach de pitcheo de los Águilas de Mexicali.

GUASAVE._ La directiva de Algodoneros de Guasave anunció que el méxico-americano Carlos Chávez ya se unió al equipo para desempeñar el cargo de coach de pitcheo durante la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico , quien tomará el lugar del puertorriqueño David Rosario , ya que este último se vio impedido para integrarse al conjunto blanquiazul, tras argumentar cuestiones familiares que debía atender.

Trayectoria

Este elemento comenzó en el 2008 su carrera como coach en México, en las sucursales de los Leones de Yucatán, siendo al siguiente año cuando ya empezó a trabajar en la Liga Mexicana de Beisbol con el cuadro “melenudo”, además también ha trabajado en sucursales de los Atléticos de Oakland y Padres de San Diego, por lo que ya tiene mucha experiencia en estos menesteres.

En el 2021 fue elegido como coach de pitcheo del Águila de Veracruz y también trabajó con ellos en 2024, mientras que el año pasado desempeñó ese mismo cargo con la organización de los Tigres de Quintana Roo, pero antes también fue parte del cuerpo técnico de Charros de Jalisco en 2014 y 2015.

Cabe mencionar que además de Carlos Chávez, también Carlos Elizalde hará las funciones de instructor de lanzadores esta temporada con la novena que dirige Óscar Robles.