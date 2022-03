Carlos Correa luce en estreno primaveral con Mellizos

“A mí usualmente no me gusta lanzarme en el primer juego de Spring Training, pero no podía dejar que mi muchacho Kiké diera un hit”, dijo Correa. “Y ustedes saben que uno quiere causarle una buena primera impresión a los pítchers, que sientan que pueden confiar en ti”.

De hecho, Correa había estado tratando de que lograr que eso pasara. Joe Ryan, el abridor de los Mellizos en la victoria 6-3 sobre Boston, dijo que su nuevo shortstop le había estado pidiendo por esa oportunidad, y el joven derecho hizo lo posible para complacerlo.

“Me estaba diciendo, echando broma, ‘Déjame agarrar una pelota’”, contó Ryan. “Yo le dije que iba a hacer lo posible para que le dieran por el piso. Y bueno, pasó con el primer bateador”.

Aunque el sorpresivo acuerdo de Correa con los Mellizos se hizo oficial el martes, le tomó varios días estar listo para un juego porque no había visto pitcheo en vivo desde el Juego 6 de la Serie Mundial del 2021 el 2 de noviembre. Usualmente hubiese tomado algunos turnos durante la temporada muerta, pero evitó hacerlo este invierno para evitar lesionarse siendo agente libre.

Correa ha estado trabajando fuerte en los campos traseros del complejo de los Mellizos, tomando turnos en prácticas de bateo en vivo para ponerse a tono. Su actuación de 2-1 con un sencillo, un rodado y la joya defensiva el domingo representa un gran avance para Correa con respecto a cuando comenzó a trabajar.

“Al principio fue horrible”, confesó Correa. “Creo que me fui como de 8-0 con ocho ponches. Algo así. A ver, no ocho ponches, pero no fue nada bueno. El primer día era como si me estuviesen lanzando a 120 mph”.

Pero incluso mientras trataba de ponerse en ritmo, no perdió tiempo para empezar a crear lazos en el clubhouse. A principios de semana, llegó a los infielders latinoamericanos del equipo (y al cátcher dominicano Gary Sánchez) a Gandules Grill, un restaurante local puertorriqueño, para conocerlos mejores y entender qué los motiva. Tiene una serie de cenas pautadas con sus otros nuevos compañeros para irlos conociendo a todos.

“Es muy importante, especialmente si estamos tratando de ganar y jugar juntos”, dijo el segunda base dominicano Jorge Polanco. “Hablamos del juego, de la familia, de muchas cosas buenas”.

Como parte de todas esas conversaciones sobre ganar, Correa hace énfasis en buscar la perfección todo el tiempo, desde hacer swings en la caja a la preparación antes del juego a ejecutar en el terreno. Algo que el estelar campocorto contó fue que incluso antes de su actuación el domingo ya estaba entusiasmado con las rutinas que hicieron en el infield antes del encuentro. Polanco acotó que fue un trabajo bien intenso.

No hay tiempo para perder – a la hora de crear una buena química en el clubhouse, en ponerse a tono para la temporada – y por eso es que Correa ya se está lanzando para atrapar pelotas. Es su personalidad.

“No creo que esté haciendo algo fuera de lo normal para él”, dijo el mánager Rocco Baldelli.

“Pienso que ese es el jugador que ha sido en Houston todos estos años. Así afronta el juego de beisbol. Él es así desde que llega al estadio. Pienso que estamos viendo una previa de quién es Carlos Correa y cómo jugará shortstop para los Mellizos de Minnesota. Así es que hará las cosas de ahora en adelante. Estamos viendo eso desde el primer día”.

(Con información de MLB)