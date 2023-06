Carlos Guzmán Fausto no es un padre cualquiera, es un padre muy especial y con muchos hijos. Y no porque biológicamente sea de decenas de ellos, sino por el cariño que todos ellos le tienen desde ya hace algunos años. Amante del beisbol, padre de dos hijos y esposo solidario con las labores del hogar y por supuesto profesionista, Guzmán Fausto disfrutará el Día del Padre de una manera muy especial.









Y es que no únicamente estará al lado de su familia y de su hijo autista Ian Carlos Guzmán, sino como es una costumbre al frente de la Familia de Súper Héroes, una academia de beisbol que está por cumplir cuatro años y que recibe sin costo alguno a todos los niños con cualquier trastorno de desarrollo de su cerebro o capacidades diferentes.

Sábado a sábado por las tardes, en las instalaciones de la Liga Antonio Quintero Castañeda, atiende a través del beisbol a decenas de niños, adolescentes y adultos que por medio del deporte se han ido integrado poco a poco a la sociedad. “El concepto de Súper Héroes nace debido a que llega a mi vida el diagnóstico de autismo con mi hijo, a los tres o cuatro llega ese diagnóstico, obviamente busco la terapia convencional de lenguaje, la estructura, comportamiento, pero hacía falta algo más porque obviamente no completaba todo el ciclo que un niño puede llegar a ser”, recuerda Guzmán Fausto. “Entonces se abre una ventana cuando llegan unos cuates de Rosarito, Baja California, con terapias de surf aquí totalmente gratis, ellos implementan la terapia de surf para que el niño se suba a una tabla. Eso me llena de energía y a mi esposa porque vimos que a nuestro hijo lo aceptaron, lo cobijaron, y él al subirse a una tabla, su cara y su forma fue otra, algo que no había visto en él”.

Lo vivido lo hace pensar en hacer algo más por su hijo y por personas que también requieren el tema de la inclusión, por lo que habla con Juan Carlos Luna, encargado del proyecto de las terapias del surf, y le pide apoyo. “Me dijo que iniciara con algo, me dio consejos, y empecé con el beisbol que es un deporte que he practicado desde mi niñez gracias a la formación de mi padre Carlos Guzmán López, entonces vengo a la Liga Quintero hace tres años y medio y les platico lo que quiero hacer, y rápidamente me abren las puertas”.

Se unen otros deportes Guzmán Fausto inició este proyecto abriendo la página de Facebook Súper Héroes de Baseball de Mazatlán. “Empezamos cinco personas, para mi suerte ese primer día llegan unos entrenadores de Educación Física y ellos me explican lo que sabían teóricamente y sobre la marcha se empieza a trabajar, traía lo empírico que sabía de mi hijo (autismo clásico no verbal). Este proyecto lo empezamos todos los sábados tardes-noches, ya que entre semanas esos niños tienen terapias y muchas cosas qué hacer. “En ese tiempo éramos cinco, antes de la pandemia llegamos a 35, ahorita somos 40. Aquí aceptamos a todos, no preguntamos tantos datos, solamente que se puedan parar. Tenemos niños desde los tres años y el más grande tiene 34 años”. Señaló que con el beisbol duraron dos años y con la efervescencia de Mazatlán FC los niños querían futbol y el balompié también ya está incluido desde hace año y medio en otra instalación también de manera gratuita, mientras que desde hace un mes se sumó el baloncesto.









Trasciende su trabajo Su trabajo y dedicación ha trascendido más allá de Mazatlán. Apenas hace unas semanas se llevó a cabo la segunda edición del Torneo de Convivencia de Beisbol Adaptado Súper Héroes Imdem. “Gracias al internet y a las redes sociales empecé a conocer gente que también llevaba una labor de este tipo, de hecho mi inspiración fue con los Gigantes de Tijuana, quienes llevan entrenando el beisbol adaptado desde hace más de 15 años. Todo lo que es frontera con México, en Estados Unidos tienen mucho beisbol y apoyo para ese tipo de deportes y para niños con discapacidad. “Me encantaría que esto vaya creciendo más, que haya más deportes, esa es la finalidad. Me preguntaron que hasta dónde quería llegar y les dije que mi sueño es tener unas instalaciones adecuadas para ellos, instalaciones adaptadas para que un niño de sillas de ruedas entre desde la puerta hasta el campo sin que nadie le ayude”.

Reconoció que el deporte es una terapia alternativa para la atención de manera importante al desarrollo de ellos y de integración a la sociedad. “Al jugar beisbol se sienten parte de un equipo, llegan, se saludan, se conocen, socializan y practican el deporte con todo el gusto y entusiasmo”.









El padre de los Súper Héroes habla con ellos tras una jornada sabatina y a todos los involucra para que por sí solos puedan hacer actividades normales y a los más grandes les recomienda integrarse a un trabajo para su futuro. “Les digo qué van a hacer, tienes que buscar un trabajo, vas a estar en un CAM, les digo que tienen la capacidad de hacer algo más, a los padres les digo que los acomoden con algún familiar para que trabajen porque tienen el derecho de vivienda, de carro, hasta de casarse, no hay una limitación por cualquier diagnóstico que les hayan dado”. Recordó que su filosofía es esa, debido a que a él le habían dicho en el Seguro Social que su hijo jamás hablaría, y su hijo ya habla y socializa. “El doctor me dijo que si conocía a Chabelo, su hijo es como un Chabelo, su hijo va a crecer con usted y no va a poder hacer nada, eso me lo dijo el experto a los tres años de edad de mi hijo, hoy mi hijo a sus 10 años ya habla, me lee y socializa, gracias a terapias y a mi esposa que es terapeuta, además de una alimentación especial y con mucha dedicación de parte de nosotros”. Guzmán Fausto cuenta en su escuela con niños con autismo, síndrome de Down, retraso, TAE (Trastorno del Espectro Autista).

Apoyan su proyecto El inicio no fue nada fácil, pero con el transcurrir mucha gente se ha sumado y muchos más que lo hacen de manera anónima. “Mi padre me ha apoyado, mi esposa, un tío, Roberto Burgueño (Deportes Burgueño) con uniformes, hay mucha gente atrás y me apoyan, en los eventos trato de no pedirle a los papás porque sé que llevan terapias, medicinas, monitoras, alimentación especial, todo eso lo sé porque lo vivo diariamente. “Tengo varios patrocinadores, ángeles como yo les digo, que me apoyan sin pedir que se les mencione. Y desde hace año y medio he tenido el apoyo de Imdem a través de su directora Fabiola Verde”. Agregó que el mazatleco ligamayorista José Luis Urquidy les apoyó con una donación de artículos que les sirvieron para sacar fondos para uniformes o viajes. Recalcó que hay que aprender de este tipo de niños que tienen súper poderes y que un diagnóstico no límite a los padres para salir adelante.